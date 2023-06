Napoli, Italia, Roma e Manchester City: le ultimissime

Garcia: "Sono ambizioso". Mancini: “La Spagna ha meritato”. La Roma punta Scamacca. Guardiola regala 750mila sterline allo staff

ROMA - "Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d'Italia". Così il neo allenatore del Napoli Rudi Garcia sui suoi profili social. Il tecnico francese è stato scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti.

La Roma è a caccia dell'attaccante: Pinto a Londra ha parlato con il West Ham di Scamacca che, dopo una stagione in chiaroscuro, non vede l'ora di tornare a Trigoria. Acquistato un anno fa dagli inglesi per oltre 36 milioni, non andrà via in prestito e si sta cercando di trovare la quadra. Il piano B è Nzola dello Spezia, soluzione gradita a Mourinho.

"Hanno meritato di vincere, anche se hanno trovato il gol solo alla fine. Noi abbiamo impostato una partita un po' diversa, ma abbiamo fatto poco nel secondo tempo". Così il ct dell'Italia Roberto Mancini dopo la sconfitta per 2-1 contro la Spagna nella semifinale di Nations League. "I ragazzi hanno messo tutto quello che potevano metterci", aggiunge Mancini a Rai Sport prima di spiegare la scelta di giocare senza un centravanti di ruolo nella ripresa. "Pensavamo che Chiesa potesse dare un po' più di profondità e non dare riferimenti. Qualche rammarico? Probabilmente il fatto di aver fatto una partita diversa dal solito". Domenica sfida all'Olanda per il terzo e quarto posto.

Secondo il Daily Mail il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, fresco di treble dopo aver conquistato Premier, FA Cup e Champions, avrebbe devoluto una cifra incredibile al suo staff: dopo aver conquistato il campionato inglese, infatti, il tecnico ha incassato un premio dalla società di ben 750 mila sterline che ha interamente devoluto ai suoi collaboratori.