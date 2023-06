Roma, Lazio, Lega Calcio e tennis: le ultimissime

Smalling rinnova fino al 2025. Milinkovic era vicinissimo al Milan. Le offerte per i diritti tv della serie A. Musetti saluta Stoccarda

ROMA - ''Scegliere di rimanere a Roma è stato semplice: qui sto conoscendo la fase migliore della mia carriera e in questa splendida città la mia famiglia e io ci siamo sentiti accolti sin da subito". Sono le parole di Chris Smalling, difensore della Roma, all'annuncio del rinnovo di contratto fino al 2025 come annunciato dal club sul proprio sito. "La crescita del Club, inoltre, è sotto gli occhi di tutti da ogni punto di vista. Desidero infine ringraziare i nostri tifosi: anche il loro amore incondizionato ha giocato un ruolo nella mia decisione''.

Milinkovic-Savic al Milan? Possibile, fino a qualche settimana fa. La Lazio stava trattando da mesi la cessione di Sergej al Milan per una ventina di milioni, l'uscita di Maldini e Massara, ispiratori del colpo, ha però fatto saltare l'operazione, difficilmente recuperabile.

Sono state svelate le offerte per i diritti TV della Lega Serie A a partire dal 2024. Sul tavolo tre proposte, quelle di Sky, DAZN (entrambe detengono i diritti per il triennio 2021-24) e Mediaset, spinta dalla possibilità di ottenere una gara da trasmettere in chiaro. Non ci saranno invece Rai e Amazon: il colosso che molti vedevano come una new entry si è tirato indietro. Dopo l'apertura delle buste inizierà una nuova fase, quelle delle trattative private coi singoli broadcaster.

Il sogno di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Stoccarda si ferma ai quarti di finale. L'azzurro è stato battuto in rimonta dallo statunitense Frances Tiafoe, terza testa di serie del seeding. Rivivi la diretta della sfida. Ascolta le news della mattina