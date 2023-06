Juventus, Nba, tennis e ciclismo: le ultimissime

"La Juve non molla Zaniolo". Stangata per Ja Morant in Nba. Prestazione da dimenticare per Sinner. Morto il ciclista svizzero caduto giovedì

ROMA - La Juventus non vuole mollare Nicolò Zaniolo. Dopo i tentativi con la Roma nelle passate sessioni di calciomercato i bianconeri sarebbero pronti a riprovarci, questa volta con il Galatasaray. Secondo quanto riportato da Bulent Timurlenk, giornalista turco di Sabah Spor, la Juventus avrebbe presentato la prima offerta ufficiale al Galatasaray per Nicolò Zaniolo. L'ex Roma ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, ma i bianconeri vorrebbero provare ad abbassare il costo del cartellino. Per farlo avrebbero offerto il cartellino di Weston McKennie, reduce dall'esperienza in Premier League, come contropartita. Il club turco starebbe quindi valutando l'offerta.

Stangata per Ja Morant sospeso dalla Nba per 25 partite (senza stipendio, perderà circa 8 milioni di dollari). La sanzione nei confronti del giocatore dei Memphis Grizzlies (seconda scelta assoluta al draft del 2019) è arrivata a settimane di distanza dalla diretta Instagram in cui era stato inquadrato mentre teneva una pistola in mano. Lo scorso mese di marzo era stato già sospeso per otto partite per un video analogo.

Partita da dimenticare per Jannik Sinner, che esce di scena ai quarti di finale dell'Atp 250 di 's-Hertogenbosh. L'altoatesino si rende protagonista di una delle sue peggiori prestazioni della stagione, con tanti errori e concedendo gratuiti ad Emil Ruusuvuori n.42 Atp che conquista la semifinale. La partita finisce in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in solo un'ora e 20 minuti.

I medici hanno cercato in tutti i modi di strappare alla morte Gino Mader, il ciclista svizzero che ieri e' stato coinvolto in una terribile caduta, con la sua bicicletta, nel burrone dal passo Albula nel corso della quinta tappa del Tour de Suisse da Fiesch a Le Punt di 211 chilometri. L'incidente si e' verificato al 197esimo chilometro in un punto che ha causato difficolta' anche ad altri ciclisti. Ascolta le news del pomeriggio