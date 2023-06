Roma, Lazio, Juventus e Lega Serie A: le ultimissime

Smalling: "Mourinho la svolta". Lotito propone un rinnovo da big per Luis Alberto. La Juventus torna su Frattesi. Sfida Sky-Danz per i diritti del calcio

ROMA - "Josè Mourinho ha una grandissima presenza e una grandissima reputazione, ma, ovviamente, lo conoscevo già da prima. Quando è arrivato alla Roma ho capito subito che avrebbe aiutato ad alzare il livello della squadra". Lo dice Chris Smalling, difensore inglese, ai canali ufficiali giallorossi, dopo l'annuncio del rinnovo del suo contratto fino al 2025. "Già l'anno scorso abbiamo raccolto i frutti del lavoro, quando abbiamo vinto la coppa, e anche in questa stagione abbiamo alzato il livello. Quando c'è una persona come lui, un vero leader e un punto di riferimento, non può che essere una cosa positiva".

Il Qatar chiama, Lotito risponde. Luis Alberto si trova esattamente in mezzo, doppiamente corteggiato. È impressionante l'offerta dell'Al-Duhail, squadra allenata dall'ex Crespo da marzo 2022: pone il Mago in una posizione privilegiata, può ambire a uno stipendio toccato negli ultimi 20 anni soltanto da Immobile, capitano e bomber della storia. Ma è sbalorditiva, rispetto alle abitudini, anche la controproposta che prepara il presidente biancoceleste: è pronto a garantirgli un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione fino al 2027. L'adeguamento sarebbe immediato: lo spagnolo, che attualmente percepisce 2,8 milioni all'anno, ha apprezzato lo sforzo e ha aperto alla permanenza. Ci sono spiragli.

L a Juve ci riprova. Davide Frattesi è sempre più chiaramente un obiettivo dei bianconeri per rinnovare e ringiovanire il centrocampo e la conferma viene dal nuovo incontro che gli uomini mercato della Continassa hanno avuto ieri con il Sassuolo. Si tratta del secondo appuntamento tra i due club, dopo quello di un decina di giorni fa, ed è la testimonianza evidente delle intenzioni juventine. La lotta per aggiudicarsi il gioiello dei neroverdi, reduce da un’ottima prova in Nazionale contro la Spagna, si fa quindi serrata.

La sfida è ancora tra Sky e Dazn. Nulla è cambiato con il nuovo bando. E’ vero che pure Mediaset ha presentato la sua offerta, ma l’ha fatto esclusivamente per la partita in chiaro, quindi non entrando in concorrenza con gli altri due broadcaster. Le cifre messe in busta, però, non raggiungono il minimo di 1,15 miliardi necessario per obbligare la serie A all’assegnazione. Ecco perché si passerà a trattativa privata con i tre soggetti. L’appuntamento è fissato per il 26 giugno, in campo neutro, probabilmente un albergo.

E’ tutt’altro che scontato, comunque, che si arrivi ad una fumata bianca dopo le trattative private: il risultato verrà esaminato nell’Assemblea del 27. Già ieri, comunque, tra diversi club serpeggiava pessimismo. O meglio, già veniva presa in seria considerazione la possibilità di cambiare tutto e lanciare il “Lega Channel”.