Roma, Psg, Jordan e Moto Gp: le ultimissime

N'Dicka rinuncia alle gare della nazionale. Il Psg vira su Luis Enrique. Jordan cederà azioni degli Hornets per 3 miliardi di dollari. Bagnaia in pole in Germania

ROMA - Preferenza alla Roma, la Costa d'Avorio può aspettare. Così oggi pomeriggio alle 15 Evan N'Dicka non scenderà in campo con la sua nuova nazionale nell'impegno di qualificazione alla Coppa d'Africa (già ne fa parte, essendo paese ospitante della competizione) contro lo Zambia. Sarebbe stata la sua prima partita con la Costa d'Avorio: dopo aver aspettato a lungo la nazionale maggiore della Francia, il difensore centrale ha deciso di rappresentare la nazione della madre (e non quella del prade, il Camerun) per essere a disposizione il prossimo gennaio per il torneo.

La trattativa tra il Psg e Julian Nagelsmann è saltata così i francesi hanno virato su Luis Enrique: l’ex ct della Spagna (esonerato dopo l’uscita dal Mondiale contro il Marocco) è il primo obiettivo del dirigente portoghese che, però, deve convincere la presidenza a puntare definitivamente sull’ex Barcellona.

Michael Jordan ha accettato di vendere le sue quote di maggioranza dei Charlotte Hornets, la franchigia di Nba di cui era proprietario dal 2010. La leggenda del basket cederà le sue azioni, pari a circa il sessanta per cento del totale, a Gabe Plotkin e Rick Schnall per circa tre miliardi di dollari. La transazione mette fine a una proprietà durata tredici anni. Schnall, socio di minoranza di un'altra franchigia Nba, quella degli Atlanta Hawks, e Plotkin, un azionista degli Hornets, diventeranno i responsabili dei Charlotte una volta che la Nba avra' dato il via libera.

Un super Francesco Bagnaia conquista la pole position del Gran Premio di Germania, la sua quarta stagionale e seconda consecutiva nei primi sette appuntamenti del 2023. Il pilota della Ducati ufficiale si lascia alle spalle l'altra Ducati del Team VR46 di Luca Marini, mentre a completare la prima fila ci sarà la KTM del suo ex compagno in rosso Jack Miller. Quarto tempo per Johann Zarco, quinto invece per uno sfortunato Marco Bezzecchi, che aveva segnato il miglior tempo ma cancellato per via di alcune bandiere gialle che sventolavano in pista. Solo settimo tempo per Marc Marquez, cascato un'infinità di volte tra oggi e ieri con la sua Honda. Ascolta le news della mattina