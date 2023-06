Dybala, Italia, Montreal e Ferrari: le ultimissime

Sirene inglesi per Dybala. L'Italia sfida l'Olanda. Pole del solito Verstappen a Montreal. Leclerc furioso

ROMA – Sirene inglesi per Paulo Dybala. L'argentino è in vacanza e resterà a Miami fino al termine delle vacanze, poi il 10 luglio sarà regolarmente a Trigoria per mettersi a disposizione di Mourinho. Ma una volta rientrato nella capitale dovrà fare un punto con il suo entourage e la dirigenza giallorossa, per un quadro chiaro dal punto di vista sportivo ma anche contrattuale. Perché Paulo dopo una stagione più che positiva ha naturalmente attirato l’interesse di alcuni club della Premier League (e non solo) grazie anche a una clausola rescissoria bassa e sicuramente allettante.

Ultimo atto della Nations League per l'Italia che si gioca il terzo posto questa sera contro l'Olanda, le probabili formazioni di Roberto Mancini.

Max Verstappen si aggiudica la pole position di una pazza qualifica del Gran Premio del Canada, chiusa di fatto sotto una pioggia battente. Il pilota della Red Bull fa ancora una volta la differenza nonostante le condizioni della pista incerte, tra bagnato e qualche pezzo di asciutto , e scatterà quindi davanti a tutti per la quinta volta in stagione. In prima fila appena dietro di lui ci sarà incredibilmente Nico Hulkenberg con la Haas, mentre dalla terza casella partirà il solito Fernando Alonso su Aston Martin.

Un altro disastro Ferrari invece con Leclerc rimasto fuori in Q2 nonostante le buone prestazioni nelle libere, a fine prove il monegasco si è sfogato: “Non so perché siamo rimasti sulle gomme intermedie quando la pista era asciutta, mentre poi abbiamo montato le slick quando ha ricominciato a piovere. Purtroppo non è la prima volta che succede con la squadra, e non capisco perché".