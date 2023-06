Brasile, Tardelli, Serie C e Moto Gp: le ultimissime

Ancelotti verso la panchina verdeoro. L'ex campione si racconta. Spareggio decisivo tra Lecco e Foggia. In Moto Gp triondo di Martin in Germania

ROMA - C'è la panchina del Brasile nel futuro di Carlo Ancelotti. O almeno Globo Esporte dà per certa la notizia dell'arrivo, ormai imminente, dell'allenatore italiano, attualmente al Real Madrid, come prossimo commissario tecnico dei verdeoro. Ancelotti ha un altro anno di contratto con i blancos: tuttavia secondo Tv Globo, l'ufficialità potrebbe arrivare a breve e Ancelotti dovrebbe prendere l'incarico a partire dal prossimo gennaio o immediatamente dopo la scadenza del contratto con il Real. In realtà, a meno che il Real a sorpresa non lo mandi via, Ancelotti concluderà la stagione a Madrid e poi sceglierà la nuova avventura. Il Brasile è in pole.

Ben 10 anni con la maglia della Juve, una colonna della Nazionale con la quale ha alzato la Coppa del Mondo da protagonista, ma non sempre è tutto rose e fiori. Marco Tardelli, nel suo programma su Rai 3, ha confessato di aver avuto problemi nel gestire l'ansia nel suo primo periodo con i bianconeri: "Avevo ansia da prestazione. Avevo 20 anni e mi avevano preso dal Como spendendo un sacco di soldi: 950 milioni di lire. Da me si aspettavano grandi cose e io pativo la pressione psicologica. L’ho superata con il training autogeno. Un professore nello spogliatoio mi fece fare esercizi per rilassarmi con la respirazione e la concentrazione. Superai il problema dopo una decina di partite".

Ultimo atto in Serie C. Alle 17.30 andrà in scena la sfida decisiva fra Lecco e Foggia per decidere chi sarà promosso in Serie B. Una sfida dall'alta tensione tra squadre rivelazione ai play-off: da una parte Rino Foschi, tecnico dei lombardi e mai stato in B in carriera all'età di 56 anni, dall'altra l'espertissimo Delio Rossi, vicino al miracolo col 'suo' Foggia. Giocherà in casa il Lecco che all'andata ha espugnato lo Zaccheria 2-1.

Jorge Martin concede il bis e dopo la sprint del sabato vince anche il Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring lo spagnolo della Ducati Pramac ha la meglio dopo un duello ruota a ruota su Francesco 'Pecco' Bagnaia, pilota ufficiale Ducati e leader iridato. A completare il podio il compagno di squadra di Martin, il francese Johann Zarco. Ascolta le news della mattina