Roma, Italia, Lecco e scherma: le ultimissime

Tahirovic ceduto all'Ajax. L'Italia batte l'Olanda. Il Lecco torna in serie B. Agli Europei oro nel fioretto individuale

ROMA - Banjamin Tahirovic lascia la Roma per approdare all'Ajax. Lo annuncia il club giallorosso su Twitter. "L'AS Roma annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Ajax per il trasferimento a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic, condizionato all'esito positivo delle visite mediche che saranno effettuate nei prossimi giorni".

L'Italia supera 3-2 l'Olanda e finisce al 3° posto in Nations League, proprio come nella precedente edizione del torneo europeo a squadre. Bella prova dei ragazzi di Mancini che disputano un match coraggioso e propositivo con un po' di sofferenza nel finale. Partenza sprint degli azzurri che passano dopo 6' con Dimarco. Al 20' bis di Frattesi. L'Olanda cresce nella ripresa e riapre tutto con Bergwijn al 68', quattro minuti dopo Chiesa entrato da poco firma il 3-1. Al 90' segna Wijnaldum e inutile forcing 'orange' nel recupero.

Dopo il successo dell'andata in trasferta per 2-1, il Lecco vince anche la finale playoff di ritorno ed è promosso in Serie B dopo 50 anni di attesa. Il Foggia parte forte e trova subito il vantaggio con Bjarkason al 4', poi spreca il raddoppio con Ogunseye che poco dopo commette fallo da rigore su Bianconi. Lepore dal dischetto fa 1-1 al 34', nella ripresa Lakti entrato da poco trova il gol del 2-1 al 77', poi Lepore nel finale,all'88', firma la sua doppietta personale spegnendo le speranze del Foggia.

Filippo Macchi vince la medaglia d'oro nel fioretto individuale maschile ai campionati europei di scherma di Plovdiv. L'azzurro supera in finale il francese Enzo Lefort per 15-14. Bronzo per l'altro italiano Guillaume Bianchi, sconfitto proprio da Macchi in semifinale.