El Shaarawy, Roma, Lazio e Juve: le ultimissime

Accordo chiuso. Stephan El Shaarawy ha rinnovato con la Roma. Il contratto, che era in scadenza, è stato prolungato fino al 2025 ma con un’opzione per un ulteriore anno legata a presenze e gol.

Un parterre ricco e qualificato, con tanti occhi rivolti verso il cielo nascosti sotto l ’ombra di una visiera. Tra i tanti ospiti di Dan Friedkin a Pratica di Mare c’era anche Zibì Boniek, vicepresidente dell’Uefa e soprattutto simpatizzante dichiarato della Roma, nella quale giocò per tre stagioni tra il 1985 e il 1988. Diventerà lui la figura istituzionale chiesta pubblicamente da José Mourinho per migliorare i rapporti istituzionali e per manifestare davanti ai microfoni la posizione politica del club? Per il momento non c’è niente di concreto, al di là di una stima reciproca e del piacere di frequentarsi.

Nella scala delle priorità di Sarri il nuovo regista è diventato preminente. È un sogno Jorginho dell’Arsenal, inarrivabile per costi, almeno a prima vista. è più facile arrivare a Lucas Torreira del Galatasaray, ha costi inferiori. Mau aveva indicato il nome di Schouten del Bologna, ma servono 25 milioni.

Venti giorni all’alba della nuova Juve. E una priorità ben precisa, indicata da Allegri già da qualche settimana: trattenere Adrien Rabiot, che a 28 anni è ormai diventato quel centrocampista totale cui si accennava una decina di anni fa. La dirigenza bianconera ha già individuato anche un paio di alternative. Nel caso in cui Rabiot decidesse di salutare, infatti, servirebbe un centrocampista con le stesse caratteristiche, quindi una grande prestanza fisica unita alle capacità tecniche di cucire il gioco, l’idea è zakaria o milinkovic savic.