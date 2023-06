Lazio, Courtois, Palermo e Pique: le ultimissime

Il Comandante ha fissato l'adunata. Manca ancora l'ufficialità, ma è il 9 luglio il giorno in cui la Lazio è chiamata a presentarsi al centro sportivo di Formello, passando prima per i soliti test di idoneità in clinica Paideia e all'Isokinetic. Tra il 9 e il 10 tutti i giocatori si sottoporranno alle visite di rito, poi inizieranno a lavorare in modo blando nel Training Center in attesa della partenza dell'11 verso Auronzo di Cadore, dove inizierà a tutti gli effetti il ritiro della stagione 2023-24. All'ombra delle Tre Cime di Lavaredo resteranno fino al 28, disputando complessivamente quattro amichevoli.

Thibaut Courtois ha lasciato il ritiro del Belgio su tutte le furie. Il portiere del Real Madrid non ha accettato la decisione di non essere il capitano della sua nazionale, priva di De Bruyne, stella del City e prima scelta per essere capitano del Belgio. La fascia, infatti, è finita sul braccio di Lukaku, l’attaccante dell’Inter, che tra l’altro ha segnato il gol del pareggio contro l’Austria di Arnautovic.

Lutto nel Palermo. E' morto l'ex attaccante rosanero Gaetano Troja, conosciuto come Tanino. Aveva 78 anni ed era ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. Troja fu il centravanti del Palermo tra gli anni '60 e 70', diventando una vera e propria leggenda per i tifosi.

Nuovi sviluppi sul triangolo amoroso tra Piqué, Clara Chia e Shakira. Sembra infatti che l'ex difensore e marito della cantante colombiana sia pronto a sposarsi di nuovo. Secondo fonti vicine alla coppia, Piqué e Clara Chia annunceranno il loro matrimonio a breve.