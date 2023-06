Napoli, Lazio, Juve ed Euro 2024: le ultimissime

È stato il giorno di Rudi Garcia al Napoli. Il nuovo tecnico azzurro, che è pronto a raccogliere in panchina l'eredità lasciata da Spalletti, si è presentato ufficialmente a tutto l'ambiente partenopeo in conferenza stampa. "Non ho convinto io il presidente, ma i miei risultati e la mia ambizione. Ho trovato subito un’intesa su questo, lui è ambizioso come me. Sto scoprendo questa città, vedo l’orgoglio dei tifosi che sono contenti della squadra, io voglio farli diventare e renderli fieri".

“Essere laziali”, questo lo slogan usato dalla Lazio per la campagna abbonamenti 2023-2024. Con un comunicato, il club biancoceleste, annuncia tutte le date e le info utili per sottoscrivere la tessere in vista della prossima stagione: “La Campagna Abbonamenti 2023/24 inizierà martedì 20 giugno alle ore 10:00 e terminerà domenica 13 agosto alle 19:00.

I legali di Andrea Agnelli hanno depositato quest’oggi il ricorso al Tar contro la sentenza del Collegio di Garanzia relativa all’indagine sulle plusvalenze. Nell'occasione, l'ex numero uno della Juventus era stato squalificato per due anni dalla corte giudicante. L’istanza per contestare tale sentenza è arrivata a poche ore dalla scadenza dei termini temporali.

Nel gruppo C dei gironi delle qualificazioni per Euro 2024 l'Ucraina riesce a spuntarla ai danni di Malta per 1-0 con un rigore al 72'. Con questa vittoria la squadra di Rebrov raggiunge il secondo posto dietro all'Inghilterra e stanzia l'Italia (con una partita in meno) di 3 punti.