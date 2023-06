Lazio, Inter, Messi e Euro 2024: le ultimissime

I petrodollari dell’Al Duhail, l’offerta stile Immobile che vuole presentare Lotito. Luis Alberto vive giorni di attesa e con lui tutti, in primis Sarri. Il Mago è stato tentato dal club qatariota, gli ha presentato una proposta shock da 8 milioni l’anno per 4 anni più opzione di un anno garantendo alla Lazio 15 milioni. Eppure non ha costretto Lotito a cederlo, ha lasciato la porta aperta aspettando un rilancio del presidente. Non certo pretendendo la luna. Luis è sempre lì che aspetta di leggere l’offerta ufficiale della Lazio.

C'è solo l’Inter nella testa di Lukaku. Che non ha gradito l’atteggiamento del Chelsea. Sia quando ha provato a spingerlo nelle braccia dell’Al Hilal, come sta facendo anche per diversi esuberi dei Blues, dirottati verso l’Arabia Saudita. Sia quando, nei colloqui londinesi di Ausilio della scorsa settimana, ha chiesto il cartellino di Barella in cambio del suo. Big Rom sa bene che l’unica strada per tornare in nerazzurro è quella di un nuovo prestito e, allora, si aspettava maggiore disponibilità da parte del club inglese, che, seppure indirettamente, ha già informato delle sue intenzioni per il futuro. Il rischio, allo stato attuale, è di un muro contro muro.

Lionel Messi giocherà negli Stati Uniti con la maglia dell'Inter Miami e su questo non ci sono ormai dubbi. In molti si sono chiesti i motivi che hanno spinto il numero 10 a lasciare il calcio europeo ed è proprio Messi a svelarli in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di BeIN Sports, che andrà in onda il prossimo 24 giugno. “Ho vinto tutto nel calcio. Non è rimasto niente da vincere”, queste le parole della Pulce in anteprima.

Nessun problema per l'Inghilterra. Come averne del resto quando c'è un Saka in queste condizioni. L'esterno dell'Arsenal fa 3 gol, di cui uno stupendo con un tiro al volo, mentre a rincarare la dose, contro una Macedonia mai realmente entrata in partita, ci hanno poi pensato Kane con 2 reti, Rashford e Philips. La squadra di Southgate vince quindi 7 a 0 e si conferma in testa al girone dell'Italia con 4 vittorie su 4.