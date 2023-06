Juve, Inter, Tacconi e Tennis: le ultimissime

Negli ultimi 4 anni è rimasto lontano dai riflettori più forti del calcio europeo, trasferendosi dal Barcellona allo Zenit e diventano un'icona del club russo, ma adesso per Malcom potrebbe essere diventato il momento di tornare protagonista in una big. L'ala destra brasiliana sarebbe infatti un profilo molto gradito dalla Juve, che già da qualche settimana ha iniziato a sondare numerosi profili per il calciomercato estivo.

Sirene estere sempre più insistenti per Federico Dimarco. Secondo il quotidiano britannico 'The Indipendent', Real Madrid e Manchester United avrebbero avviato i contatti con l'Inter per chiedere informazioni sull'esterno classe 1997, protagonista di un'ottima stagione in maglia nerazzurra.

Continua la riabilitazione di Stefano Tacconi, dopo essere stato colpito da un'ischemia cerebrale il 23 aprile dello scorso anno. Puntuali gli aggiornamenti della condizione dell'ex Juve da parte del figlio Andrea, particolarmente seguito da tutti coloro che sperano in una pronta guarigione. Andrea Tacconi ha annunciato che il padre proseguirà la riabilitazione a San Giovanni Rotondo, nell'ospedale voluto da San Pio da Pietrelcina.

Al via l'Atp 500 di Halle, in Germania. Jannik Sinner supera il francese Richard Gasquet in tre set (6-3, 5-7, 6-2) e vola al secondo turno dove affronterà nel derby azzurro Lorenzo Sonego che ha battuto in tre set (6-2, 3-6, 6-2) il russo Karatsev (lucky loser dopo il ritiro di Kyrgios). Termina invece al primo turno l'avventura di Vavassori, eliminato in due set (6-3, 6-4) dallo spagnolo Bautista-Agut.