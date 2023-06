Juve, Napoli, Benitez e Lazio: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

Arkadiusz Milik resterà un calciatore della Juventus anche la prossima stagione. Dopo l'esperienza in prestito dello scorso anno, infatti, l'attaccante polacco tornerà a Torino a titolo definitivo. Il club bianconero nelle ultime ore ha raggiunto un accordo con il Marsiglia per la cessione del centravanti.

Il Napoli blinda la porta. Lo fa con Alex Meret che, salvo sorprese, resta al suo posto. Tra i pali della squadra campione d'Italia. La conferma arriva dal suo procuratore. Federico Pastorello è intervenuto a margine del Golden Boy 2023 e ha dichiarato: "Non mi aspetto grossi cambiamenti, penso rimarrà ancora a Napoli e nel caso parleremo con la società in caso di offerte”.

Rafa Benitez tornerà in panchina a partire dalla prossima stagione. L'allenatore spagnolo è reduce dall'infelice esperienza in Premier League con l'Everton, conclusa con l'esonero a metà stagione. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Benitez avrebbe trovato un accordo con il Celta Vigo per la prossima stagione.

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si sono sposati. Il matrimonio è stato celebrato a Roma questo pomeriggio nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Il ricevimento è stato organizzato a Villa Miani, alla presenza di oltre duecento invitati.