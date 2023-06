Juventus, Mancini, Ronaldo e Fognini: le ultimissime

Milik resta alla Juve. Mancini in campo al Canottieri Lazio. Ronaldo nella storia. Fognini manca due controlli antidoping

ROMA - Arkadiusz Milik resterà un calciatore della Juventus anche la prossima stagione. Dopo l'esperienza in prestito dello scorso anno, infatti, l'attaccante polacco tornerà a Torino a titolo definitivo. Il club bianconero nelle ultime ore ha raggiunto un accordo con il Marsiglia per la cessione del centravanti. Milik passa alla Juventus per sei milioni, più uno di bonus al verificarsi di determinate condizioni. Il trasferimento non è ancora ufficiale, ma l'annuncio arriverà oggi.

Nemmeno il ct della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini ha resistito al fascino della Coppa Canottieri così il 'Mancio' è sceso in campo con la maglia del Circolo Canottieri Aniene per l’esordio dell’Over 60 con il Circolo Tennis Eur nella kermesse in corso al Circolo Canottieri Lazio: vittoria e doppietta per il ct azzurro che ha strappato applausi ai tanti spettatori presenti.

Un altro record, l'ennesimo della sua carriera. Cristiano Ronaldo non smette di stupire e soprattutto di raggiungere traguardi importanti. Poco prima dela gara tra Portogallo e l'Islanda, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, CR7 è stato infatti premiato per aver raggiunto le 200 presenze con la propria nazionale. Un riconoscimento importante, maglia celebrativa e targa del primato, che lo ha fatto entrare di diritto nel Guinness dei primati come calciatore più presente di sempre nella storia.

Fabio Fognini è stato richiamato ufficialmente dalla Federazione internazionale tennis (Itf) per il mancato rispetto della reperibilità (c.d. whereabout) per i controlli antidoping. Lo stesso tennista ligure, indispettito, ha pubblicata sulle storie del suo profilo Instagram la notifica, in cui si sottolinea che ha ora a suo carico due whereabout falliti, comunicati all'agenzia mondiale (Wada) e all'agenzia italiana antidoping (Nado Italia). Ciò significa che in caso di eventuale terzo episodio analogo, Fognini sarebbe considerato positivo al doping.