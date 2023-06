Roma, Fiorentina e Pietrangeli: le ultimissime

Mano pesante della Uefa contro Mourinho intanto è ufficiale Ndicka. Puniti anche i tifosi viola. L'x tennista duro su Berrettini

ROMA - Il tecnico della Roma, José Mourinho, è stato squalificato quattro giornate dalla UEFA dopo i fatti riferiti alla finale di Europa League persa con il Siviglia ai calci di rigore. Il portoghese, reo di aver rivolto un linguaggio offensivo ad un ufficiale di gara (così si legge nel comunicato), non siederà quindi in panchina per i prossimi quattro turni della fase a gironi della stessa competizione. Inoltre, la Uefa ha multato la Roma di 50.000 euro e vietato di vendere biglietti ai propri tifosi ospiti per la prossima partita in competizioni europee "per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, atti di danneggiamento e disturbo alla folla".

Sono arrivate le decisioni del Uefa anche sui fatti avvenuti a Praga il 7 giugno in occasione della finale di Conference League vinta dal West Ham per 2-1 contro la Fiorentina: due turni senza tifosi (il secondo con la sospensiva di due anni) e 50.000 euro di multa al West Ham a cui si aggiunge una seconda sanzione di 8.000 euro per invasione di campo. Un turno senza tifosi in trasferta e 30.000 euro di multa, per quanto accaduto prima del match, invece alla Fiorentina a cui anche in questo caso si aggiunge una seconda sanzione di 4.000 euro per il comportamento scorretto della squadra.

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Evan Ndicka. Il difensore classe 1999 ha sottoscritto un contratto fino al 2028". Lo annuncia la Roma con un comunicato sul proprio sito, ufficializzando l'ingaggio del francese. Queste sono le prime parole di Evan da giocatore della Roma: ''Il progetto che mi è stato illustrato, assieme alla storia e al prestigio di questo Club, mi ha spinto a venire a Roma, una città fantastica che ama e vive di calcio: non vedo l'ora di scendere in campo all'Olimpico davanti ai miei nuovi tifosi e di poter dare il mio contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi''.

L’ennesimo ritiro ha creato sconcerto all’interno dell’ambiente, tanto che anche Nicola Pietrangeli, ex capitano di Coppa Davis, è tornato a parlare di Matteo Berrettini. “E’ bello, ricco e famoso - ha sottolineato Pietrangeli - guadagna un sacco di soldi, sta dilapidando tutto e non si rende conto della fortuna che ha. Soltanto lui sa quando potrà tornare a giocare a tennis. Spero che la voce che circoli, ovvero che stia pensando di smettere, non sia vera: sarebbe un dramma per lui e per il tennis italiano". Ascolta le news del pomeriggio