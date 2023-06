Napoli, Juventus, Lecco e basket: le ultimissime

Il Psg sogna Osimhen. Milik ufficiale alla Juve. Il Lecco rischia l'esclusione dalla serie B. Lo scudetto del basket si assegna in gara 7

ROMA - Victor Osimhen piace molto al Psg ma l'ostacolo principale è rappresentato dalla richiesta del Napoli. Secondo Le Parisien, infatti, il presidente De Laurentiis avrebbe informato il club parigino: la valutazione del calciatore è di 180 milioni di euro. Una cifra che, secondo i media francesi, difficilmente il Psg vorrà spendere, nonostante la stima di Campos per il calciatore conosciuto al Lille.

"Arek Milik resta alla Juventus. L’attaccante polacco classe 1994, dopo la stagione giocata in bianconero in prestito, è ufficialmente un giocatore della Juve". È il comunicato ufficiale apparso sul sito bianconero, che annuncia il riscatto di Milik dal Marsiglia. L'attaccante polacco, 39 presenze e 9 gol nella scorsa stagione, era arrivato alla Juve nel 2022 in prestito con diritto di riscatto, che è stato esercitato. Milik ha firmato un nuovo contratto fino al 2026.

Il Lecco rischia l'esclusione dalla prossima Serie B. Una svolta clamorosa per il club lombardo, che ha recentemente conquistato la promozione battendo il Foggia. Il Lecco, che tornerebbe in Serie B dopo 50 anni dall'ultima volta, rischia l'esclusione per la questione legata allo stadio. Il club lombardo non avrebbe infatti presentato in tempo la documentazione necessaria all'iscrizione al prossimo campionato di serie B. Mancherebbe, infatti, l'approvazione della questura di Padova, sede dello stadio scelto.

La Virtus Segafredo Bologna ha vinto gara 6 della finale scudetto della Serie A di basket, battendo l'EA7 Emporio Armani Milano per 85-66. Alla Segafredo Arena, la squadra di coach Scariolo è stata sempre avanti nel punteggio della sesta partita della serie, piegando con merito i campioni uscenti, allenati da Messina. Il verdetto, quindi, per l'assegnazione del titolo, è rinviato a venerdì sera: alle 20,30, al Mediolanum Forum, si deciderà tutto in gara 7.