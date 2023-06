Lazio, Roma, Milan e Juventus: le ultimissime

Lotito: "Ambiamo al massimo". Wijnaldum: "Grazie Mourinho". Ore decisive per Tonali al Newcastle. La Juve saluta Di Maria

ROMA - IN casa Lazio parla il patron Claudio Lotito: “Questa Lazio sa emozionare e la sfida è solo iniziata. Ora dobbiamo rimanere tra le grandi, dimostrare che questo progetto è partito – ha detto nel suo ediotriale al magazine ufficiale - Il rafforzamento della rosa ha dato i suoi frutti e proseguirà senza incertezze. Altrettanto posso dire di quello societario, con l’obiettivo di strutturare tutti i settori della Lazio in una dimensione europea”.

Dopo la sfortunata parentesi alla Roma Wijnaldum torna a parlare in un'intervista rilasciata a L'Equipe: “La gente non conosce Mourinho. Si dicono tante cose su di lui, ma è stato fantastico con me. Quando avevo bisogno di lui, potevo contarci. Sono un calciatore migliore dopo che mi ha allenato”, ha raccontato. Poi ha aggiunto: “È stata una stagione breve dopo l’infortunio alla tibia, è durata solo tre mesi e mezzo. Sono tornato a Roma solo a dicembre dopo essere stato in Olanda per la riabilitazione. Il club mi ha aiutato molto in questo periodo e mi è piaciuto molto giocare lì”.

E' una giornata importante per il Milan e per Sandro Tonali. Dopo l'incontro tra il club e gli agenti del centrocampista rossonero per capire come regolarsi in caso di interessi formali di squadre importanti sul giocatore, è arrivata l'offerta concreta del Newcastle. Il club inglese ha presentato un'offerta monstre di ingaggio a Tonali e ha raggiunto l'accordo economico con il giocatore, trovando la sua volontà nell'accettare la destinazione. Una scelta dettata anche dall'apertura del Milan alla cessione. Il Newcastle è arrivato a offrire al Milan 70 milioni più 5 di bonus, secondo quanto riporta Sky Sport. Il Milan ha controproposto 80 milioni per l'ok definitivo.

"Le strade di Angel Di Maria e della Juventus si dividono dopo una stagione” così la Juventus sui propri canali social saluta Angel Di Maria, che lascia il club bianconero dopo una stagione in chiaroscuro: “Giunto alla Continassa a luglio 2022, Angel aveva firmato un contratto annuale dopo la lunga esperienza al PSG, aggiungendo la Serie A alla lista dei grandi campionati conosciuti in carriera. La sua avventura con la Juve si chiude con 40 match disputati, sprazzi di grande classe e 8 gol segnati... Grazie per tutto Fideo e in bocca al lupo per il futuro!". Ascolta le news della mattina