Roma, Tonali, Mbappé e tennis: le ultimissime

La Roma può fare cassa con Zaniolo. Domani le visite mediche di Tonali. In Spagna certi che Mbappé andrà al Real. Sinner vince il derby ad Halle

ROMA – Roma interessata ai rumors di mercato su Zaniolo che sarebbe in orbita Juventus: i giallorossi infatti hanno diritto a un 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di cessione. Ad esempio: se la Roma, come parte fissa, ha incassato dal Galatasaray circa 16 milioni e Zaniolo fosse rivenduto al doppio, quindi a 32, il club giallorosso avrebbe diritto al 20% dei 16 milioni di differenza. Il discorso, chiaramente, non vale se il Galatasaray svendesse il ragazzo, cedendolo magari a 10 milioni.

Sandro Tonali è sempre più vicino a diventare ufficialmente un giocatore del Newcastle. Poco fa è terminato l'incontro tra gli uomini mercato del Newcastle (il ds Dan Ashworth e Steve Nickson) e il Milan. L'operazione tra le parti, secondo quanto riporta Sky Sport, è ormai in chiusura, con i due club che dovrebbero aver trovato la quadra sulla cifra definitiva e i bonus: il Milan, ricordiamo, chiedeva 80 milioni di euro per il cartellino del suo centrocampista, mentre il Newcastle si era spinto fino a 70 milioni più 5 di bonus. Già domani, dunque, Tonali che è in ritiro con l'Under 21, si sottoporrà quasi certamente alle visite mediche con il Newcastle. Per Tonali il Newcastle ha pronto un contratto di 6 anni a 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus.

In Spagna ormai non hanno dubbi: Kylian Mbappé sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Si risolverebbe così, dunque, lo scontro tra l'attaccante francese e il Psg, con il giocatore che non ha esercitato l'opzione per rinnovare il suo contratto e il club parigino che non vuole perderlo a zero alla scadenza nel 2024. I media spagnoli sono sicuri e si parla anche di un piano in cui Zidane potrebbe avere un ruolo fondamentale. Ora spuntano anche nuovi dettagli.

E' andato a Jannik Sinner il derby italiano sull'erba tedesca di Halle. La sfida negli ottavi di finale del torneo Atp 500 con Lorenzo Sonego si è risolta 6-4 al terzo set dopo quasi tre ore di gioco. Partita spettacolare tra l'altoatesino e il torinese, decisa da un break sul 3-3 nell'ultimo parziale. La palla che forse ha deciso la partita è stata una volée non giocata per una errata valutazione (il passante di Sinner era facilissimo, ma Sonego ha preferito lasciare, valutando la palla fuori, quando invece e' caduta sulla linea). Ascolta le news del pomeriggio