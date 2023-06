Roma, Mourinho, Under 21 e Tonali: le ultimissime

Estate della Roma in alto mare e Mourinho saluta il Board Uefa. Italia sconfitta dalla Francia. Oggi visite mediche per Tonali

ROMA - L’organizzazione dell’estate della Roma è in alto mare: rischia di saltare all’improvviso la seconda parte della tournée asiatica, quella che prevede le due amichevoli in Corea del Sud contro il Wolverhampton (29 luglio) e contro i padroni di casa dell’Incheon United (1 agosto). Il problema è banalmente economico. Il nuovo direttore commerciale del club, l’americano Michael Wendell, aveva trovato un accordo con l’organizzazione del mini torneo coreano per 3 milioni, pretendendo che una parte del compenso pattuito fosse pagato in anticipo. I soldi però non sono mai arrivati.

Intanto il tecnico della Roma Josè Mourinho lascia la Uefa Football Board, di cui era membro insieme ad altri grandi allenatori tra cui Carlo Ancelotti, Fabio Capello, Robetto Martinez, Rafa Benitez e Gareth Southgate. La decisione dopo la squalifica di quattro giornate rimediata a seguito dei fatti di Siviglia-Roma e le accuse plateali all'arbitro Taylor. L'allenatore giallorosso ha comunicato la sua scelta all'ex campione del Milan, Zvonimir Boban, che presiede questo comitato.

Un clamoroso errore di Udogie, almeno tre decisive sviste arbitrali senza la presenza di Var e Gol Line Tecnology, oltre a delle occasioni fallite nel finale, condannano l'Italia Under 21 ad un esordio amarissimo nell'Europeo di categoria contro la della Francia. I 'galletti' vincono 2-1 grazie al gol di Barcola dopo il botta e risposta tra Kalimuendo e Pellegri. Ma ai ragazzi di Nicolato, che recriminano per un presunto fallo non fischiato nell'azione che porta al secondo gol francese, manca almeno un rigore netto per mano di Kalulu sul punteggio di 1-1 e un gol fantasma validissimo in pieno recupero.

Gli ultimi dettagli, prima delle visite mediche e le firme su tutti i documenti. Il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle è virtualmente concluso, mancano soltanto alcuni passaggi e step formali per la definizione di un affare monstre e che permetterà al Milan di incassare 70 milioni più 10 di bonus. Oggi lo staff medico del Newcastle soi recherà in Romania, nel ritiro dell’Under 21, per far sostenere al giocatore una prima parte dei controlli forse spalmati su due giorni.