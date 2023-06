Frattesi, Roma, Sinner e Musetti: le ultimissime

Milan e Inter si contendono Frattesi. La Roma cambia i piani estivi. Giornata nera per Sinner e Musetti

ROMA - Con l'addio imminente di Tonali ad un passo dal Newcastle il Milan è pronto a buttarsi anima e corpo su Frattesi per il quale dunque si profila un derby di mercato con l'Inter. Già oggi ci sono stati i primi contatti tra Giorgio Furlani e Giovanni Carnavali, rispettivamente AD del Milan e del Sassuolo. Al momento i nerazzurri sono in leggero vantaggio complice un accordo di massima già raggiungo con i neroverdi per 35 milioni di euro più Mulattieri, a qeusto punto il Sassuolo chiederà al Milan 40 milioni di euro.

Confermata l'anticipazione di questa mattina del Corriere dello Sport la Roma al momento non parteciperà alla tournée in Corea di fine luglio perché gli organizzatori non hanno pagato. In bilico anche la partita di Singapore contro il Tottenham, il 26 luglio, perché la Roma sta valutando costi e benefici. Va detto che gli organizzatori sono diversi rispetto alla Corea. il club sta studiando soluzioni alternative. Al lavoro il reparto sportivo e il reparto commerciale perché da una parte ci sono le esigenze di Mourinho e della prima squadra, dall'altra quelle della società che vorrebbe monetizzare le amichevoli estive.

E' finita dopo due games del secondo set l'incontro di quarti di finale tra Jannik Sinner e Aleksandr Bublik. Il tennista italiano si e' ritirato per infortunio, dopo aver perso il primo set 7-5 e i primi due giochi del secondo. Probabile un risentimento alla gamba destra, avvertito dopo uno scatto per recuperare una smorzata nel primo parziale.

Lorenzo Musetti esce ai quarti di finale al prestigioso torneo londinese del Queen's per mano del danese Holger Rune. Il 20enne campione di Roma ha vinto 6-4 7-5 sfruttando al meglio i momenti di calo dell'avversario e dimostrando una grande condizione recuperando dall'1-4 nel primo set. Nel secondo sul 4-5 ha poi annullato due set point prima di vincere e strappare il servizio a Musetti per il rush finale. Ascolta le news del pomeriggio