Roma, Lazio, Milan e Inter: le ultimissime

Pinto ha chiesto informazioni su McKennie. Lotito tratta Ngonge e Zola. Milan su Frattesi. Colpo Inter

ROMA - Tiago Pinto ha contattato Weston McKennie, centrocampista della Juventus e della nazionale statunitense. Classe ‘98, reduce da un discreto Mondiale in Qatar, McKennie ha giocato gli ultimi mesi in prestito al Leeds, in Inghilterra, dove è stato utilizzato con continuità (19 presenze in Premier e un gol) ma non è riuscito a evitare la retrocessione della squadra. Ovviamente non è stato riscattato perché, secondo l’accordo di gennaio, l’acquisto del cartellino sarebbe costato 34,5 milioni.

A sorpresa Ngonge e Zaha. Sono i nomi nuovi del mercato della Lazio. Due attaccanti esterni, un’ala sinistra e un’ala destra, comunque bipartisan, volendo adattabili da centravanti. Uno escluderebbe l’altro. Due soluzioni diverse, di età diverse. Ngonge ha 23 anni, Zaha viaggia per i 31. Il primo, arrivato in sordina, ha trascinato alla salvezza il Verona da gennaio a giugno. Il secondo è un attaccante matricolato del Crystal Palace (90 gol e 76 assist in 458 partite).

Il Milan si aggiunge alle pretendenti per Davide Frattesi. I rossoneri irrompono in una sala d'attesa dove trovano già Juve, Roma e Inter, che si sono mosse in anticipo per il centrocampista della Nazionale. Ma il Milan può contare su un'arma in più per saltare la coda: la grande disponibilità economica derivante dalla cessione di Tonali al Newcastle, che ha futtato alle casse rossonere 80 milioni. Ed ecco che parte di questo tesoretto potrà essere reinvestita per convicere il Sassuolo e il giocatore.

Marcus Thuram ha scelto l’Inter. I nerazzurri sono riusciti a sorpassare la concorrenza dei cugini rossoneri mettendo sul piatto un contratto quinquennale fino al 2028 da 5,5 milioni all'anno: ora manca solo la firma dell'attaccante francese. Nel reparto avanzato, dopo la partenza di Dzeko, Thuram si aggiunge a Lautaro Martinez, in attesa delle decisioni su Lukaku e la possibilità di vedere Correa.