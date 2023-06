Kane, Lazio, Busquets, e MotoGP: le ultimissime

Il Bayern vuole Kane. La promessa di Lotito a Milinkovic. Busquets all'Inter Miami. In Olanda prima fila azzurra

ROMA - Secondo quanto riportato da Sport Bild, il Bayern Monaco sta affondando il colpo per Harry Kane. Il club tedesco infatti non ha mai smesso di sognare per il proprio reparto avanzato il bomber inglese del Tottenham, il cui contratto scade la prossima stagione. Il Bayern monitora anche altri nomi: Kalvin Phillips, dal City, Ibrahim Sangaré e Atal, dal Nizza.

Sergej Milinkovic non cambia idea: ha deciso di vivere una nuova avventura e attende l’offerta giusta o i movimenti di mercato giusti. Basandonsi, assieme al suo agente Kezman, sulla promessa di Lotito di una cessione in estate. Ma Lotito darà il via libera per non meno di 40 milioni. In casa Juve Allegri aspetta il sì di Rabiot: se perderà il francese si lancerà sul serbo. E la Juve offrirebbe 25 milioni più Pellegrini come contropartita. Ma non solo Juve: il Milan ha perso Tonali, l’Inter ha in uscita Brozovic. In Inghilterra può farsi vivo l’Arsenal. Per la sostituzione di Milinkovic restano in ballo Gedson Fernandes del Besiktas e Veerman del PSV Eindhoven.

Il centrocampista spagnolo Sergio Busquets raggiunge Leo Messi all'Inter Miami. Il club statunitense ha annunciato ufficialmente il trasferimento dell'ormai ex capitano del Barcellona che come Messi, aveva ricevuto offerte dall'Arabia Saudita, ma ha deciso di trasferirsi al Miami di proprietà di David Beckham per giocare di nuovo con il suo ex compagno.

Prima fila azzurra al Gp di Assen, in Olanda, domani: le seconde qualifiche di giornata vedono Marco Bezzecchi conquistare la pole, seguito da Pecco Bagnaia e Luca Marini terzo anche dopo una caduta nel finale. Il tamponamento di Marc Marquez ai danni di Enea Bastianini costa allo spagnolo la partenza dalla diciassettesima posizione, alle spalle di

Bastianini. Alle 15 la gara Sprint.