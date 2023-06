Roma, Under 21, Moto Gp e tennis: le ultimissime

Roma ad un passo da Kristensen. Gara decisiva all'Europeo per l'Italia Under 21. Week end da sogno per Bezzecchi. La finale del torneo Queen's

ROMA - La Roma è a un passo dal terzino danese Rasmus Kristensen. La società giallorossa avrebbe raggiunto l’intesa con il calciatore del Leeds United. Nei prossimi giorni verranno definiti i dettagli dell’operazione: Kristensen arriverà nella Capitale in prestito. Ha 26 anni, è nato a Brande l’11 luglio 1997. Cresciuto nelle giovanili del Midtjylland, a ventuno anni si è trasferito all’Ajax. Una sola stagione con i Lancieri prima di intraprendere l’avventura con il Salisburgo. Dopo aver giocato per due stagioni in Austria, si è trasferito in Premier League nel Leeds United.

Vincere per restare ancora in gioco. A Paolo Nicolato interessa solo quello alla vigilia della sfida ormai da dentro o fuori con la Svizzera: non c'e' tempo per pensare ancora agli errori arbitrali che sono costati cari nella gara d'esordio con la Francia, se l'Italia vuole andare avanti in questo Europeo Under 21 deve a tutti i costi fare i tre punti contro gli elvetici. "E' una partita complessa, contro una squadra forte, e dobbiamo cercare di vincerla - mette le cose in chiaro il ct degli azzurrini - Siamo sereni dal punto di vista del lavoro svolto, abbiamo fatto un grande lavoro, tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto".

Continua il weekend da sogno di Marco Bezzecchi che, dopo aver dominato le tre sessioni di libere e aver centrato la pole position, trionfa anche nella Sprint Race del Gran Premio d'Olanda. Il pilota della Ducati VR46 si esalta sul tracciato di Assen, dove proprio l'anno scorso ottenne il suo primo podio assoluto in MotoGp. Alle sue spalle chiude il connazionale ed attuale leader del mondiale Francesco Bagnaia in sella alla Ducati Lenovo, mentre sul gradino piu' basso del podio sale uno stoico Fabio Quartararo.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz batte lo statunitense Sebastian Korda nella seconda semifinale dell'Atp Queen's in corso a Londra e raggiunge Alex de Minaur in finale che ha battuto Rune. Il numero 2 Atp ha regolato Korda in un'ora e 23 minuti con il punteggio di 6-3 6-4. Ascolta le news del pomeriggio