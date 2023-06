Italia, Lazio, Allegri e Koulybali: le ultimissime

L'Italia deve battere la Svizzera. La Lazio segue Dovbyk. Allegri dice no agli arabi. Koulibaly lascia la Premier

ROMA - Un altro nome accostato alla Lazio per l'attacco Dopo Ngonge e Zaha ieri è stata la volta dei centravanti: è rimbalzata la candidatura di Dovbyk del Dnipro e dal Brasile hanno confermato i contatti col Santos per Marcos Leonardo. Tutto e niente. Artem Dovbyk però s’è aggiunto davvero alla lista delle prime punte. Centravanti ucraino, 1,89 di altezza, 24 gol in 30 partite nella Premier League che si è giocata in piena guerra. Classe 1997, 26 anni, gioca nel Dnipro da tre anni, è valutato 10-12 milioni, lo segue anche Conceiçao per il Porto.

Massimiliano Allegri resterà sulla panchina della Juventus. Il tecnico infatti ha detto no alla mega offerta araba dell'Al-Hilal che aveva messo sul piatto 100 milioni di euro. All’orizzonte non si intravvedono segnali di cedimento, tanto che ad amici fidati nelle ultime ore ha confidato di non aver mai trattato con i sauditi. Anzi, di non aver mai ricevuto alcuna proposta. In altre parole: non ha cambiato il pensiero sul suo futuro. Fedeltà alla Signora, insomma.

Dalle indiscrezioni alle immagini che confermano tutto. Dopo appena un anno, l'ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly lascia il Chelsea e il grande calcio per ripartire dagli Emirati. La redazione di Taggat, infatti, ha mostrato le immagini dell'arrivo del centrale senegalese a Riyadh per sostenere le visite mediche col suo nuovo club. Quale? L'Al Hilal che è pronto a ricoprire d'oro il centrale - reduce da un bellissimo gesto in Senegal - che si prepara così a lasciare la Premier League un anno dopo il suo arrivo.