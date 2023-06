Under 21, Roma, Moto Gp e atletica: le ultimissime

L'Under 21 batte la Svizzera.L'arbitro Taylor confermato nella categoria 'Elite'. Doppietta italiana da Assen. Tamberi: "Non mi hanno invitato al Golden Gala"

ROMA - L'Italia Under 21 batte la Svizzera 3-2 nella seconda giornata dei gironi dell'Europeo e si rilancia in chiave qualificazione. Primo tempo a tratti dominato dagli azzurrini che si chiude sul 3-0 grazie alle reti di Pirola, Gnonto e Parisi. Nella ripresa però in appena 6' gli elvetici riaprono la gara accorciando sul 3-2 ma alla fine l'Italia riesce a portare a casa una vittoria preziosa in chiave qualificazione.

Anthony Taylor confermato nella categoria 'Elite' degli arbitri europei. Questa la decisione dell'Uefa, che ha ufficializzato gli organici in vista della prossima stagione lasciando in prima fascia il direttore di gara inglese ferocemente contestato da José Mourinho (quattro i turni di squalifica rimediati per questo) dopo la finale di Europa League persa ai rigori dalla Roma contro il Siviglia a Budapest.

Doppietta italiana al MotoGp di Assen, e due Ducati sui gradini più alti del podio. In Olanda Pecco Bagnaia centra il suo quarto gran premio stagionale, seguito da vicino da un ottimo Marco Bezzecchi sulla Ducati del team di Valentino Rossi a meno di un secondo dal leader della classifica. Terzo Aleix Espargaro su Aprilia, che approfitta di una penalizzazione di Brad Binder (Ktm) arrivato terzo in reale al traguardo.

Scoppia la polemica tra Gianmarco Tamberi e la Fidal dopo la vittoria ottenuta dal campione olimpico di salto in alto ai Giochi Europei in Polonia. "La mia assenza al Golden Gala di Firenze? Mi sarebbe piaciuto moltissimo esserci, anche come spettatore, ma non sono stato neanche invitato - ha detto l'azzurro -. Forse la mia presenza non era gradita, non lo so”. Pronta la risposta della Fidal, tramite il presidente Stefano Mei: "Lui ha fatto una trattativa con l'organizzazione, non è andata a buon fine, e non è venuto a saltare al Golden Gala”. Ascolta le news del pomeriggio