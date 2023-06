Lazio, Roma, Zidane e atletica: le ultimissime

La Lazio vuole Torreira. I Friedkin acquistano il Cannes. Zidane: "Voglio allenare". L'Italia vince il Campionato europeo a squadre di atletica leggera

ROMA - L’arrivo di Paredes al Galatasaray spinge Torreira verso la cessione, è la notizia che il tecnico della Lazio Sarri aspettava. Il regista sudamericano è nei pensieri di Mau da due anni, ha rifatto il suo nome a inizio giugno, durante il primo vertice di mercato con Lotito. Sarri s’è fatto tentare dall’ipotesi Jorginho, potrebbe lasciare l’Arsenal, ma ad oggi non ci sono le condizioni economiche per tentare l’assalto. Per Torreira può essere una settimana decisiva, è previsto un incontro tra il manager Bentancur e Lotito. Il presidente tra oggi e domani concluderà gli impegni elettorali in Molise, rientrerà a Roma e si vedrà con Sarri.

Friedkin volano in giro per l’Europa e qualche volta tornano in Texas con un nuovo contratto firmato. Nella fattispecie hanno completato l’acquisto del Cannes, una squadra di calcio che gioca nella quinta serie francese ma rappresenta una suggestione irresistibile per chi si occupa di cinema. I Friedkin hanno ottenuto la garanzia di poter costruire un complesso immobiliare di cui lo stadio di proprietà sarà un elemento fondante. Ed è evidente che se il piccolo Cannes riuscirà a scalare le classifiche sportive, il ritorno d’immagine sarà enorme per tutto il gruppo industriale.

Zinedine Zidane vupole tornare ad allenare. Lo ha detto lui stesso durante la trasmissione Téléfoot: "Spero di poter tornare ad allenare presto. Mi manca quella adrenalina, ne ho bisogno. Non l’ho avuta per forse due anni, ma sono sicuro che arriverà il momento. Non puoi fare a meno del calcio quando ti piace. Non escludo di poter tornare in Francia, dipenderà molto dall'eventuale progetto che mi verrebbe proposto. Dovrò accettare quello che arriverà, vedremo".

L'Italia ha vinto il Campionato europeo a squadre di atletica leggera. Si tratta di una vittoria storica perché mai in precedenza gli azzurri avevano vinto questa manifestazione. Allo stadio 'Slaski' di Chorzow in Polonia, l'Italia ha conquistato 14 medaglie, 6 d'oro, 5 d'argento e 3 di bronzo. Nella classifica a punti la squadra azzurra ha totalizzato 426,50 punti. Seconda la Polonia con 402,50, terza la Germania con 387,50.