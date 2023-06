Milan, Sassuolo, Lazio e real Madrid: le ultimissime

Il Milan chiude per Loftus-Cheek. Carnevali: "Frattesi vale 40 milioni". Frecciata di Pedro a Mourinho. Modric rinnova con il Real

ROMA - Colpo di mercato in arrivo per il Milan, che a centrocampo deve sostituire Sandro Tonali (ora impegnato con l'Italia negli Europei e destinato a passare al Newcastle per 80 milioni) e ha messo nel mirino Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. Il club londinese, che ha deluso le aspettative stagionali dopo due sessioni di mercato faraoniche, ora si trova nelle condizioni di dover svendere qualche calciatore per sfoltire la sua enorme rosa.

Tiene banco in casa Sassuolo il sempre più vicino addio di Frattesi. In merito alla questione ha parlato così l'ad neroverde, Giovanni Carnevali, ai microfoni di "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento: "La richiesta di 40 milioni vale sempre. Nello stesso tempo stiano trattando giocatori che ci interessano. L'obiettivo è anche quello di chiudere in tempi brevi, sia per noi che per lo stesso giocatore. Con il ragazzo c'è un rapporto importante. La sua volontà di andare in un top club è chiara, se possiamo dargli la mano lo faremo volentieri. Alle condizioni giuste vorremmo chiudere la cessione nei primi 10 giorni di luglio".

Pedro deluso dalla Roma. Al campione spagnolo, oggi alla Lazio, non è proprio andato giù l’addio senza saluti, senza motivazioni, datato estate 2021. Da lì il passaggio in biancoceleste a parametro zero: due stagioni da protagonista e ora, con il contratto in scadenza, è pronto per prolungare. L’attaccante, ai taccuini di ABC, ha raccontato: “Deluso da Mou? No, ha preso la decisione di mandarmi via. Quello che mi ha deluso è che ho provato a parlargli per scoprire il motivo, volevo me lo dicesse in faccia, non siamo bambini, e lui non ha voluto. Anche il club non me lo ha permesso, è stato un po’ strano”.

Tremita un comunicato ufficiale il Real Madrid ha annunciato che i blancos e Luka Modric "hanno concordato di estendere il contratto del giocatore, che rimane legato al club fino al 30 giugno 2024". Finora sono 11 le stagioni di Modric al Real, con un totale di 488 partite e 23 titoli: 5 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 3 Campionati, 2 Coppe del Re e 4 Supercoppe spagnole.