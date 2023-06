Dybala, Chiesa, Mbappé e atletica: le ultimissime

Per la Roma Dybala è incedibile. Chiesa tentato dalla Premier. Il Psg fa il prezzo del francese. Italia da record ai Giochi Europei

ROMA .- La Roma comincia a preoccuparsi un po’ per Paulo Dybala: l'argentino ha ricevuto segnali arabi molto temibili in prospettiva. Visto lo shopping compulsivo dei sauditi nelle ultime settimane Dybala potrebbe presto diventare un obiettivo reale soprattutto perché ha una clausola di rescissione valida per l’estero di appena 12 milioni con scadenza a fine luglio. Per i sauditi sarebbe l’equivalente di un caffè in un bar di periferia. La Roma lo ritiene incedibile ma questa variabile potrebbe cogliere di sorpresa i Friedkin.

L'avventura di Chiesa alla Juventus è a un bivio: cessione o rinnovo di contratto. Contratto fino al 2025 è stato pagato tre anni fa 50 milioni più 10 di bonus. La Juve è disposta ad ascoltare offerte proprio di questa portata: attorno ai 60 milioni si può ragionare. Al momento, alla Continassa non è giunta alcuna proposta concreta all’orizzonte c’è la solita Premier League: Liverpool, Newcastle, Manchester United e Aston Villa osservano con grande attenzione senza dimenticare Bayern Monaco e Psg.

Tante le voci sul futuro di Mbappé che però chiarito di voler rispettare l'anno di contratto col Psg che scade il 30 giugno 2024 per poi liberarsi tra 12 mesi. Una strategia che lascerebbe il Psg con il cerino in mano e aprirebbe al giocatore le porte del Real Madrid, con il quale lo stesso Mbappé potrebbe accordarsi a partire dal 1° gennaio 2024. Secondo il quotidiano francese 'Le Parisien', i vertici qatarioti del club parigino sarebbero disposti ad accettare un'offerta monstre: 200 milioni di euro per l'addio del classe 1998 a titolo definitivo.

L'Italia Team dopo cinque giorni di gare, su undici totali (conclusione domenica 2 luglio), ha già ottenuto il record di sempre di medaglie conquistate ai Giochi Europei, evento multisport giunto alla terza edizione e che si sta svolgendo in Polonia tra Cracovia e la Bassa Polonia. Dopo la storica vittoria della squadra azzurra al Campionato europeo a squadre nell'atletica leggera, ad oggi la spedizione azzurra ha conquistato 58 medaglie (18 ori) chiudendo la giornata odierna al comando del medagliere davanti alla Spagna con 40.