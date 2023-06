Juventus, Roma, Sampdoria e Piantedosi: le ultimissime

Rabiot ad un passo dal rinnovo. Roma a cacca di Scamacca. Pirlo è il nuovo allenatore della Samp. Firmata la dichiarazione d'intenti per la lotta contro l'antisemitismo nel calcio

ROMA - La Juventus continua a lavorare sul centrocampo. Adrien Rabiot è sempre più vicino al rinnovo con il club bianconero. Il centrocampista francese ha valutato la proposta avanzata dalla Juventus per un prolungamento annuale alla stessa cifra che percepisce nel contratto attuale (circa 7 milioni di euro netti). Secondo Sky Sport mancano solo gli ultimissimi dettagli, ma c'è grande ottimismo sul fatto che le firme possano arrivare a breve. In uscita c'è Denis Zakaria, per il quale ci sono contatti in corso con il West Ham.

Per la seconda volta in pochi giorni la Roma vola a Londra, centro nevralgico del mercato internazionale. Tiago Pinto è partito per occuparsi prevalentemente delle cessioni, con la scadenza del 30 giugno alle viste e i conseguenti obblighi finanziari scritti nell’accordo con l’Uefa, ma ovviamente ha approfittato del viaggio per pianificare anche le prossime manovre in entrata. In attacco l'obiettivo numero uno resta Scamacca e la Roma è sicura che durante l’estate il diniego del West Ham al prestito può diventare meno rigido.

La Sampdoria ha fatto la sua scelta. Dopo la mancata intesa con l'ex Frosinone Fabio Grosso, la società blucerchiata ha trovato l'accordo con l'ex Juve Andrea Pirlo. Il giovane tecnico torna così in Italia, dopo l'esperienza in Turchia alla guida del Karagumruk. A lui il compito di riportare i liguri nella massima serie dopo la retrocessione. Sono in corso le firme sul contratto. Probabile un biennale, con opzione di rinnovo per il terzo anno.

Alleanza tra calcio e politica nella lotta all'antisemitismo con la dichiarazione d'intenti firmata al Viminale dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e dal coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, Giuseppe Pecoraro. Nel documento. come spiegato da Piantedosi, sono presenti vari impegni come il non assegnare ai calciatori la maglia 88 (usato nei gruppi neonazisti per simbolizzare il saluto Heil Hitler poiché la 'h' è l'ottava lettera dell'alfabeto) e c'è il divieto dell'uso da parte delle tifoserie di simboli che possano richiamare il nazismo. Ascolta le news della mattina