Roma, Juventus, Vicario e Lecce: le ultimissime

La Roma incassa altri 10 milioni. Rabiot: "Scelta di cuore". Vicario al Tottenham. D'Aversa nuovo tecnico del Lecce

ROMA - Tiago Pinto sorride: l'operazione per la cessione di Filippo Missori e Cristian Volpato al Sassuolo è andata finalmente a buon fine. Manca solo l'ufficialità ma dopo giorni intense di trattative con l'ad Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi è arrivata la fumata bianca per l'esterno classe 2004 e il centrocampista offensivo di origine australiana, nato nel 2003, che passeranno in neroverde: un'operazione da 10 milioni di euro complessivi.

Adrien Rabiot ha ufficialmente rinnovato con la Juventus. Il centrocampista francese resterà con i bianconeri per un altro anno. L'ex Paris Saint-Germain dopo l'annuncio ha parlato ai canali ufficiali del club: "La mia scelta arriva dal cuore - le parole del francese - Sono legato tantissimo a questi colori e a questa maglia. La Juventus per me è casa. Qui sono cresciuto e sono migliorato sia sul campo che come uomo fuori".

Tramite una nota sul proprio sito l'Empoli ha comunicato la cessione di Vicario al Tottenham. La conferma arriva da entrambi i club, gli spurs fanno sapere di aver acquistato a titolo definitivo dall'Empoli il portiere classe '96 che firma un contratto fino al 2028 e vestirà la maglia numero 13 dei londinesi, per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni.

Adesso è ufficiale: cambio sulla panchina del Lecce. Al posto di Marco Baroni, che andrà all'Hellas Verona, arriva Roberto D'Aversa che tornerà così ad allenare in Serie A dopo le esperienze alla guida di Parma e Sampdoria. "Il tecnico ha sottoscritto un accordo della durata di un anno, con opzione in caso di raggiungimento della salvezza", si legge nel comunicato.