Lazio, Roma, Juventus e Brescia: le ultimissime

Sarri aspetta Torreira in ritiro. Alleanza Roma-Sassuolo. La Juventus non molla Milinkovic. Respinto il ricorso del Brescia

ROMA - Ieri incontro a Castelfranco di Sopra tra il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, Angelo Fabiani, diesse incaricato ma non nominato, e l’uomo-scout Gianni Picchioni, per definire il piano di mercato. Sarri nel summit è partito dalle certezze. Aspetta Torreira come nuovo regista, venerdì il manager Bentancur incontrerà il Galatasaray per provare a chiudere l'operazione.

Si rafforza l'asse tra Roma e Sassuolo: ieri a Milano i due dirigenti, Tiago Pinto e Giovanni Carnevali, hanno formalizzato l’accordo per il trasferimento dei giovani Volpato e Missori per 10 milioni, più il 15 per cento sulla futura rivendita che sarà girato alla Roma. Occhio però a Frattesi: l’intesa verbale raggiunta tra il suo agente e l’Inter è acclarata e qualora la valutazioe dovesse scendere i giallorossi entreranno in corsa per il giocatore.

La Juventus è scatenata e adesso punta a Milinkovic. La conferma di Rabiot potrebbe non rimanere l’unico capolavoro del mercato della Juve. Un punto fermo è stato messo, blindando il protagonista dell’ultima stagione quando sembrava impossibile di fronte agli appetiti dei grandi club europei. Alla Continassa sta prendendo forma, infatti, il pensiero stupendo di fare doppietta e aggiungere un’altra pedina in grado di fare la differenza e di garantire una caratura internazionale al reparto cruciale della squadra di Massimiliano Allegri.

La Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici, presieduta dall'avvocato Vincenzo Nunziata, all'esito dell'udienza che si è tenuta ieri ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato, in data 22 giugno 2023, dal Brescia Calcio contro la Federazione italiana giuoco calcio (Figc), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lnpb) e nei confronti della Reggina 1914 per l'annullamento del provvedimento della Lega nazionale professionisti Serie B.