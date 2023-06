Mourinho, Sarri, Milan e Lega Serie A: le ultimissime

Mourinho verso una giornata di squalifica. Sarri: "Moser il mio mito". Ufficiale Sportiello al Milan. Pubblicato il bando per Coppa Italia e Supercoppa

ROMA - José Mourinho verso una giornata di squalifica dopo le dure critiche rivolte all'arbitro Chiffi al termine della gara Monza-Roma dello scorso 3 maggio. Questa sembra essere l'intenzione del tribunale federale nazionale della Federcalcio, presieduto da Carlo Sica, che si è riunito questa mattina per analizzare la vicenda dopo un precedente diniego alla richiesta di patteggiamento con sola sanzione economica, giudicata non congrua.

Una passione che risale all'infanzia e che vive ancora oggi. È quella della bicicletta per Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, conquistato da papà Amerigo prima di cimentarsi in prima persona sulle due ruote. Alla fine ha scelto il calcio ma, come raccontato ad Eurosport, Sarri ha ribadito tutto il suo amore per il ciclismo. Pochi dubbi sull'idolo assoluto: "Il mio primo ricordo è un Giro d'Italia vinto da Gimondi all'ultima curva, ero veramente piccolino. La fulminata totale però me l'ha data Francesco Moser. Moser rimarrà un idolo per tutta la vita: mi ha fatto emozionare".

Marco Sportiello è un nuovo giocatore del Milan. Il portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Lo ha annunciato il club rossonero con una nota sul proprio sito ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Marco Sportiello dall'1 luglio 2023. Il portiere italiano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027. Sportiello vestirà la maglia numero 57".

La Lega serie A ha pubblicato sul proprio sito ufficiale l'invito a presentare le offerte per i diritti audiovisivi di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, relativo al pacchetto dirette per il territorio italiano, per le stagioni 2024-25, 2025-26 e 2026-27. Il termine per le offerte è stato fissato per le 10 del 13 luglio. Il prezzo minimo fissato per ciascuna stagione ammonta a 62 milioni di euro. Ascolta le news della mattina