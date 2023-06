Roma, Inter, Milan e Sampdoria: le ultimissime

Mourinho squalificato e multatoi. In Spagna: "Il Real vuole Lautaro". Sportiello: "Coronato un sogno". Pirlo carico: "Vogliamo tornare in Serie A"

ROMA - Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il tecnico della Roma José Mourinho con un’ammenda di 50.000 euro e 10 giorni di squalifica da scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato di competenza. Mourinho era stata deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi al termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e Roma. Il TFN ha disposto un’ammenda di 50.000 euro anche per la Roma, deferita a titolo di responsabilità oggettiva.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport, il Real Madrid sarebbe in contatto con l'Inter per Lautaro Martinez, tornato un obiettivo dopo le piste sfumate per Kane e Havertz. L'inter però lo valuta 80 milioni.

"Sono milanista dalla nascita, vengo da una famiglia di milanisti, quindi per me è un sogno che si avvera". Così Marco Sportiello durante la sua prima intervista da nuovo giocatore rossonero, concessa ai canali ufficiali del club. "E' un motivo di orgoglio per me, voglio ripagare la fiducia della società. Quando ero piccolo il mio idolo era Sebastiano Rossi, un modello. Mi piaceva il suo modo di stare in porta", aggiunge l'estremo difensore.

"Ringrazio il presidente e la proprietà per questa grande opportunità. Per me allenare la Samp è come allenare una squadra di Serie A. Ho scelto col cuore e ho grande voglia di ricominciare, sono venuto qui con molto entusiasmo. Non vedo l'ora di iniziare". Così Andrea Pirlo nella conferenza stampa di presentazione da allenatore della Sampdoria. "L'obiettivo è lavorare, far sì che sia una grande stagione, dobbiamo preparaci al meglio l'obiettivo è di arrivare più in alto possibile" ha concluso Pirlo.