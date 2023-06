Italia, Roma, Lazio e Milan: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Italia fuori dall'Europeo Under 21. Mourinho fermato due giornate. Lazio a ccia di due attaccanti. Loftus-Cheek è a Milano

ROMA - L'Italia Under 21 viene sconfitta 1-0 dalla Norvegia, nella gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo di categoria ed è eliminata. Il gol di Botheim al 65' condanna la squadra di Nicolato che ha anche colpito una traversa nel finale, ma anche la Norvegia. A passare il turno è incredibilmente la Svizzera nonostante il pesante 1-4 subito dalla Francia. Gli elvetici passano ai quarti con la Spagna grazie alla miglior differenza reti con Italia e Norvegia. Per l'Italia dle calcio sfuma anche il sogno olimpico.

La decisione definitiva del Tribunale Federale Nazionale è arrivata dopo una lunga attesa. Si chiude quindi con 10 giorni di squalifica, e una doppia multa, l'udienza che ha visto protagonisti Daniele Chiffi e José Mourinho. Il tecnico della Roma era stato deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell’arbitro al termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e Roma. Il tecnico dunque salterà le prime due gare del prossimo campionato.

Marcos Leonardo vice Immobile. Berardi oppure Orsolini come ala. Dipende anche dalla cessione di Milinkovic, da quanti soldi produrrà. Il piano mercato della Lazio si sta delineando in mezzo ad un maxicatalogo di nomi. Sarri ha dato l’ok all’arrivo del brasiliano, sta al duo Lotito-Fabiani chiudere il colpo con il Santos. La richiesta è 15 milioni, la Lazio non ha presentato offerte scritte, ha fatto sapere ai brasiliani di essere pronta a offrire tra i 10 e i 12 milioni.

Ruben Loftus-Cheek è sbarcato a Milano ieri in tarda serata. Il centrocampista inglese, dunque, è sceso dal volo a Linate e per la prima volta ha messo piede in città, sponda rossonera. L'ex Chelsea è pronto ad abbracciare il progetto del Milan del futuro.