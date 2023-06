Kim, Giuntoli, Frattesi e Weah: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Il Bayern Monaco paga la clausola per il difensore intanto Giuntoli pronto a sposare la Juventus che abbraccia Weah. Il piano dell'Inter per Frattesi

ROMA - Kim Minjae saluta Napoli. Dopo solo un anno in azzurro, coronato dalla storica conquista dello scudetto, il difensore coreano se ne va in Bundesliga. Ad assicurarsi le sue prestazioni è il Bayern Monaco, che paga la clausola di 50 milioni e lo mette a disposizione di Tuchel insieme con De Ligt e Upamecano.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, deve ancora liberarsi dal club campione d'Italia per poter abbracciare la Juventus. Intanto oggi è in programma un nuovo contatto al telefono con il presidente De Laurentiis.

È il giorno di Timothy Weah. Dopo aver raggiunto Torino nella giornata di ieri, il nuovo acquisto bianconero ha fatto tappa al J Medical per le visite mediche di rito, poi successivamente firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus. Presenti i tifosi che l'hanno accolto con grande entusiasmo.

L'Inter si considera in netto vantaggio sulla concorrenza per Davide Frattesi, forte del gradimento del gioiello del Sassuolo. Il piano nerazzurro per arrivare al talento neroverde e della Nazionale prevede la cessione di Brozovic e il cartellino di Mulattieri, giovane attaccante di rientro dal prestito al Frosinone e profilo gradito a Carnevali. Ascolta le news della mattina