Roma, Lukaku, Fifa e Wimbledon: le ultimissime

La nuova maglia della Roma in vendita dal 21 luglio. Il nuovo ranking della Fifa. Lukaku dice no all'Arabia. Torna Wimbledon

ROMA - Nuova stagione, nuovo sponsor tecnico. Tra pochi giorni il club saluterà ufficialmente dopo due stagioni (non esaltanti) la New Balance per abbracciare nuovamente l’Adidas. Dopo quasi trent’anni tornerà il binomio tra i due brand. L’azienda di abbigliamento sportivo tedesca tenne a battesimo l’esordio di Francesco Totti in Serie A nella stagione 1992-93, continuando il proprio rapporto con il club giallorosso per altri due campionati. Saerà in vednita dal 21 luglio.

Lukaku dice (di nuovo) no. L'attaccante belga ha rispedito al mittente l'offerta monstre dell'Al-Hilal, che ha alzato la sua proposta dopo il primo rifiuto. Stavolta, secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, gli arabi hanno presentato a Lukaku un'offerta da quasi 58 milioni di euro a stagione. L'attaccante ha però detto no: vuole continuare a giocare in Europa e, soprattutto, vuole solo l'Inter.

L'Argentina si conferma in vetta al ranking Fifa, con il podio che resta invariato con la Francia seconda e il Brasile terzo. Anche l'Italia resta ottava, mentre nella top ten l'Inghilterra sale al quarto posto a scapito del Belgio quinto, mentre la Croazia si prende il sesto posto scalzando l'Olanda settima. Completano le prime dieci posizioni Portogallo e Spagna, rispettivamente nona e decima. Gli Stati Uniti vincitori della Concacaf Nations League, si stanno avvicinando alla top 10, sono undicesimi.

Wimbledon 2023 si riprende la leadership nei confronti del Roland Garros. L'edizione dei Championships che inizierà lunedì vanta un montepremi di 52 milioni di euro con un incremento dell'11.2% rispetto all'anno scorso. Lo Slam parigino ha messo invece sul piatto 49.6 milioni di euro. Quest'anno gli organizzatori del torneo di tennis più importante del mondo sono tornati sui loro passi accogliendo giocatrici e dei giocatori provenienti dai Paesi promotori della guerra in Ucraina.