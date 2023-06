Roma, Inter, Napoli e Lukaku: le ultimissime

No ai petrodollari, no ai ricchi sauditi per la Roma e per i suoi tifosi. Nel periodo di esodo delle stelle del calcio, tra giocatori e allenatori, José Mourinho ha deciso di rifiutare un’offerta da centocinque milioni di dollari complessivi (96 milioni di euro) per mantenere la parola data alla squadra e ai romanisti. Così quando mercoledì è arrivata la richiesta formale da parte del presidente dell’Al-Ahli di allenare la sua ricca squadra José ha rispettosamente rifiutato per non venire meno a quanto detto un mese fa ai suoi giocatori e ai suoi tifosi.

Brozovic, infatti, ha detto sì all’Al Nassr ed è pronto a diventare compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. Già oggi sosterrà le visite mediche e, con ogni probabilità, firmerà il contratto. L’immediata conseguenza è che ora l’Inter potrà dare l’assalto a Frattesi. Tanto più che oggi è previsto un incrocio tra Marotta e Carnevali, che si ritroveranno a Rimini per l’inaugurazione del calciomercato.

Garcia vuole Tousart. Il tecnico francese avrebbe individuato nel mediano dell’Herta Berlino il sostituto di Demme, che probabilmente lascerà Napoli. Il centrocampista è francese come Garcia e con Rudi ha già lavorato nella stagione 2019-2020 a Lione.

Lukaku dice (di nuovo) no. L'attaccante belga ha rispedito al mittente l'offerta monstre dell'Al-Hilal, che ha alzato la sua proposta dopo il primo rifiuto. Stavolta, secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, gli arabi hanno presentato a Lukaku un'offerta da quasi 58 milioni di euro a stagione.