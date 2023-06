Inter, PSG, Giuntoli e Cuadrado: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

Incredibile, ma vero. La trattativa per il passaggio di Marcelo Brozovic all'Al Nassr si è nuovamente bloccata. Il centrocampista serbo aveva trovato l'accordo con il club saudita, fugando ogni dubbio. Oggi erano previste le visite mediche, prima della firma del nuovo contratto. Ma la trattativa ha subito un nuovo colpo di scena. L'Al Nassr, che aveva inizialmente offerto all'Inter 23 milioni di euro per l'acquisto di Brozovic, ha cambiato la cifra, proponendo al club nerazzurro 15 milioni (13 più 2 di bonus). Offerta che l'Inter ha rifiutato, bloccando la trattativa.

Il tecnico del Psg Germain Cristophe Galtier e suo figlio adottivo John Valovic sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta che risale ai tempi del Nizza, stagione 2021-2022, nell'ambito dell'inchiesta che li vede sospettati di discriminazione razziale.

Se in serata non interverranno imprevisti, da domani Cristiano Giuntoli sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica della Juve, lo affiancherà Giovanni Manna, che ha già completato le operazioni Rabiot, Weah e Kulusevski. Ieri Giuntoli ha raggiunto un'intesa verbale col presidente De Laurentiis, rinunciando ad alcune mensilità. E, secondo quanto filtra da Torino, l'ha comunicato a Maurizio Scanavino, ad della Juve.

È ufficialmente terminata la storia tra la Juventus e Juan Cuadrado. Il contratto dell'esterno colombiano, in scadenza oggi, non è infatti stato rinnovato. Il club bianconero ha voluto rendere omaggio al calciatore con un lungo post sul proprio sito ufficiale.