Orsolini, Lazio, Massa e Giuntoli: le ultimissime

A Bologna molti sono convinti che Orsolini stia aspettando la Lazio. E Lotito ha già fatto un’offerta: 7 milioni. E’ partito basso. La sensazione è che insistendo si possa trovare un accordo intorno ai 10 milioni. Orsolini ha 26 anni, Sarri ne apprezza le qualità pur ritenendo Berardi più avanti nella scala delle preferenze.

Ultimi giorni di vacanze, la Lazio programma il ritiro e le amichevoli dell’estate. Squadra e staff si ritroveranno a Formello il prossimo 9 luglio. Solo i giocatori impegnati in nazionale nei primi di giugno avranno qualche giorno di ferie in più. Visite in Paideia e test all’Isokinetic, poi l’11 luglio la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. I biancocelesti rimarranno sotto le Tre Cime di Lavaredo fino al 28. Lì si giocheranno 4 amichevoli: il 16 contro l'Auronzo o un’altra selezione locale, il 20 col Primorje, il 23 con la Triestina e il 27 con gli sloveni del Nogometni Klub Bravo.

Andrà a casa oggi Marco Serra, l’arbitro del caso-Mourinho. Con lui, come avevamo detto lo scorso 6 giugno, anche Miele, Meraviglia, Gariglio e Paterna, partendo dal peggiore in graduatoria. Non c’è - rispetto ad inizio mese - Maggioni, ma solo perché si è dato dimissionario (e non dismesso, la sostanza non cambia) insieme ai due “top” Irrati e Valeri, che inizieranno la loro nuova avventura dietro il monitor, VARisti di professione e a tutto tondo.

Ora è arrivata anche l'ufficialità: Cristiano Giuntoli lascia il Napoli. Il direttore sportivo saluta il club azzurro dopo 8 anni e la conquista dello Scudetto nell'ultima stagione. Dopo aver raggiunto un'intesa verbale col presidente De Laurentiis, rinunciando anche ad alcune mensilità, il club ha pubblicato un comunicato ufficiale per annunciare la separazione dal ds.