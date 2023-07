D'Amico, El Shaarawy, Under 21 e F1: le ultimissime

È morto Vincenzo D’Amico, 68 anni, un altro degli eroi dello scudetto 1974, il più piccolino della banda Maestrelli, campione d’Italia a 19 anni, lazialità e dribbling irresistibili. Vincenzo, con il suo talento da Golden Boy, aveva conquistato Maestrelli nel 1972 in ritiro a Pievepelago, era un ragazzino della Primavera. Nato a Latina nel 1954, arrivò nella Lazio nel 1970 dopo aver mosso i primi passi nel Cos Latina e nell’Almas Roma. Nella Lazio è rimasto per 15 anni tranne per una breve parentesi al Torino.

Dopo aver raggiunto la cifra necessaria per i paletti imposti dall'Uefa grazie alla cessione di Carles Perez al Celta Vigo la Roma vuole blindare i suoi giocatori chiave. Uno di questi è di sicuro Stephan El Shaarawy, a cui sta per scadere il contratto, che ha da sempre dimostrato una grande utilità per Mourinho e per i giallorossi. Proprio l'esterno italiano ha da poco rassicurato i tifosi sui social. Stephan El Shaarawy rinnoverà con la Roma, è questioni di giorni e manca solo la firma. Proprio la squadra giallorossa ha voluto infatti rassicurare ulteriormente i tifosi su Instagram pubblicando un video.

Paolo Nicolato dice addio al ruolo di CT della Nazionale italiana Under 21. L'Europeo di categoria non è andato nel migliore dei modi, con gli azzurrini che sono stati eliminati nella fase a gironi. L'ormai ex commissario tecnico si è affidato ai social per il messaggio d’addio.

E ora la Formula 1. Doppietta Red Bull nella sprint race del GP d’Austria. Vince Verstappen davanti a Perez e Sainz, solo 12° Leclerc.