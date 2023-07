Lazio, Inter, Real Madrid e Formula Uno: le ultimissime

Oggi la famiglia decide ora e data dei funerali di Vicenzo D'Amico. Brozovic va in arabia. Modric rischia il carcere. Verstappen domina la sprint race

ROMA – Lutto in casa Lazio: a 68 anni si è spento Vincenzo D'Amico una delle leggende del primo scudetto del 1974. Cordoglio da tutto il mondo dello sport e non solo, in queste ore la famiglia sta decidendo luogo e data dei funerali che dovrebbero svolgersi martedì a Latina dov'è nato. Domani invece la Camera ardente con molte probabilità nella chiesa di Ponte Milvio a Roma ma non è escluso che venga allestita in Campidoglio.

Sembra essersi sbloccata la trattativa per il passaggio di Marcelo Brozovic dall'Inter all'Al-Nassr. Il centrocampista nerazzurro, riportano i media croati, è stato fotografato all'hotel Shangri-La di Parigi dove dovrebbe incontrare gli emissari del club saudita e mettere la firma su un triennale da circa 100 milioni di euro. Ci sarebbe l'intesa anche fra i due club dopo le frenate dei giorni scorsi.

Non sembra essere un periodo propizio per il talento del Real Madrid Luka Modric. Prima la sconfitta nella finale di Nations League con la Croazia ai rigori contro la Spagna, ora un’indagine giudiziaria che lo vede protagonista. I fatti risalgono al 2017 e riguardano i trasferimenti del giocatore al Tottenham nel 2008, insieme al compagno Dejan Lovren, pronto ad andare al Lione nel 2010, ai tempi della Dinamo Zagabria: i due ex tesserati - interrogati dai magistrati - avrebbero, secondo l'accusa, dichiarato il falso.

Max Verstappen domina e vince la Sprint Race del Gran Premio d'Austria. Il pilota olandese della Red Bull, dopo una battaglia con il compagno Sergio Perez durata giusto qualche curva in avvio, va a trionfare in solitaria dimostrando ancora una volta tutta la propria forza e il proprio talento. Il secondo posto se lo prende proprio il messicano, mentre sul gradino piu' basso del podio sale Carlos Sainz con la Ferrari. Male l'altra rossa di Charles Leclerc, con il monegasco penalizzato e partito nono, ma costretto addirittura a tagliare il traguardo in 12esima posizione.