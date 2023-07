Roma, D'amico, Psg e Buffon: le ultimissime

Ibanez interessa all'Aston Villa. Lunedì la camnera ardente in Campidoglio di D'Amico. Indizio di mercato del Psg. Buffon ad un bivio

ROMA – Per fare mercato in entrata la Roma deve vendere. L’indiziato principale per immettere liquidità nelle casse è Roger Ibañez, difensore brasiliano che sembra alla fine di un ciclo dopo una stagione segnata da troppi passaggi a vuoto, al di là delle macchie nei derby. Ibañez ha una valutazione alta: la Roma non considera proposte al di sotto dei 25-30 milioni di euro perché siamo di fronte a un giocatore di 24 anni che sta nel giro della nazionale brasiliana. Cifra che all’estero, in particolare in Premier League, è alla portata di club grandi e meno grandi, come ad esempio l’Aston Villa, pronto a presentare l’offerta nelle prossime ore.

"Domani camera ardente in Campidoglio per Vincenzo D'Amico dalle 13 nella Sala della Protomoteca”. Lo dichiara Alessandro Onorato Assessore di Roma Capitale allo Sport, ai Grandi Eventi, alla Moda e al Turismo: “Con il sindaco Roberto Gualtieri e con la famiglia penseremo al modo più giusto per onorare la memoria di un grandissimo campione, una bandiera che ha fatto la storia del calcio italiano e romano vincendo lo scudetto epico con la Lazio nel '74. Siamo in tantissimi a ricordarlo con grande affetto e stima”.

Il Paris Saint-Germain ha presentato la seconda maglia per la stagione 2023/2024 in occasione della 'We Run Paris - 10 km', corsa podistica organizzata dal club parigino con un piccolo indizio di mercato: tra i vari testimonial infatti, nonostante le voci di mercato, anche Kylian Mbappé e Marco Verratti. La divisa è bianca, con un banda orizzontale effetto prisma che fonde il rosso e il blu.

Gianluigi Buffon è davanti a un bivio. In pochi giorni dovrà decidere il suo futuro. Lasciare definitivamente il calcio, continuare a giocare a Parma, dove tra l'altro ha un contratto fino al 2024, o concludere la carriera in Arabia Saudita. Già, proprio nel campionato saudita, che ultimamente sta affascinando e attirando tanti big del calcio europeo. Al portiere, che all'estero ha giocato solo per una stagione al Psg, è stata recapitata un’offerta da 30 milioni di euro. Sarebbe il secondo italiano ad andare a giocare nella Saudi Pro League dopo Sebastian Giovinco, che vestì la maglia dell’Al Hilal tra il 2019 e il 2021. Ascolta le news della mattina