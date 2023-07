D'Amico, Inter Miami, Liverpool e formula uno: le ultimissime

Camera ardentein Campidoglio per D'Amico. L'Inter Miami sogna in grande. Szoboszlai al Liverpool. In Austria vince il solito Verstappen

ROMA - Domani la camera ardente in Campidoglio, martedì i funerali nella chiesa di Ponte Milvio la città di Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Vincenzo D'Amico, une degli eroi del primo scudetto della Lazio del 1974. Dalle 13 alle 19 la Camera ardente nella sala della Protomoteca, martedì alle 10.30 a Ponte Milvio, presso la chiesa Gran Madre di Dio, si terranno i funerali che in un primo momento erano stati programmati a Latina (dov'è nato D'Amico). Dopo la cerimonia la bara verrà portata al Museo Cambellotti a Latina, dove domani è stato proclamato lutto cittadino e dove verranno esposte le bandiere a mezz'asta in tutta la cittadina come ha annunciato la sindaca Matilde Celentano, dove verrà allestita la camera ardente dalle 15 alle 19. Mercoledì 5 luglio, infine, avranno luogo i funerali nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Goretti a Latina.

Non solo Messi e Busquets, l'Inter Miami va a caccia di altri ex Barcellona. A rivelarlo è Jorge Mas, co-proprietario del club insieme al fratello e a David Beckham. "Arriveranno altri due o tre calciatori - in un'intervista agli spagnoli di 'El Pais' -. Abbiamo parlato con Jordi Alba (svincolatosi dai catalani, ndr), mentre Luis Suarez ha un contratto (con i brasiliani del Gremio, ndr) e una clausola rescissoria: non so se si libererà". Mas ha anche rivelato un tentativo andato a vuoto con Di Maria, il cui contratto con la Juve è scaduto e pare destinato al Benfica: "Sembra che stia per firmare con un'altra squadra" ha confermato Mas.

Secondo colpo di mercato per il Liverpool. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l'argentino Alexis Mac Allister dal Brighton, i Reds hanno ufficializzato oggi l'acquisto del fantasista ungherese Dominik Szoboszlai dal Lipsia. Il classe 2000 ha firmato un contratto pluriennale.

L'olandese della Red Bull Max Verstappen domina il Gp d'Austria. Il bicampione del mondo in carica e leader iridato, scattato dalla pole position, resta al comando per quasi tutta la gara e trionfa davanti alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc e al messicano Sergio Perez, suo compagno di scuderia. Quarto posto per l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz che si lascia alle spalle l'inglese della McLaren Lando Norris e il connazionale dell'Aston Martin Fernando Alonso. A completare la top ten le due Mercedes degli inglesi Lewis Hamilton e George Russell, l'Alpine del francese Pierre Gasly e l'Aston Martin del canadese Lance Stroll.