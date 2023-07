D'Amico, Frattesi, Lukaku e Messi: le ultimissime

Sarà possibile salutare D’Amico un’ultima volta. La camera ardente, allestita in Campidoglio, sarà aperta dalle 13 alle 19. La moglie Simona, i figli Matteo, Nicolò e Alessandro, il fratello Rosario accoglieranno gli amici di Vincenzo e migliaia di tifosi. I funerali si terranno domani mattina (ore 10,30) alla Chiesa Gran Madre di Dio, nella piazza di Ponte Milvio.

La Roma adesso ci crede sul serio, ed è pronta anche a uno sforzo in più per arrivare a Davide Frattesi. L’assist sulla trattativa non gliel’ha offerto il Sassuolo, sempre ben attento a lanciare aste sui propri giocatori e a tenere il punto sul loro valore, bensì l’Inter. Proprio la rivale numero uno dei giallorossi può aver servito la palla vincente per arrivare al gioiellino di Fidene, cioè indirizzare al momento tutti i propri sforzi economici su Lukaku, per farlo tornare definitivamente a casa.

Quanto ricavato dalla cessione di Brozovic verrà destinato proprio ad articolare la nuova offerta da avanzare al Chelsea per Lukaku. Come già emerso, non essendo sufficiente un nuovo prestito bis, occorre aggiungere un riscatto che, quanto meno, diventi obbligatorio a determinate condizioni.

Nuovi dettagli sono stati snocciolati in riferimento al trasferimento di Messi all'Inter Miami. In un'intervista a "El País", il proprietario del club americano, Jorge Mas, ha parlato di Messi e del suo sbarco in MLS, soffermandosi anche sulle cifre dell'ingaggio del campione del Mondo argentino: (Percepirà) tra i 50 e i 60 milioni l'anno".