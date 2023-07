Sinner, Aia, Under 19 e Kumbulla: le ultimissime

Ottimo esordio per Sinner a Wimbledon: l'altoatesino regola in scioltezza Juan Cerundolo in tre set. Esordio ok anche per Novak Djokovic che batte Cachin senza particolari problemi.

La vera novità arbitrale della prossima stagione saranno gli audio, le conversazioni fra arbitro e VAR che verranno fatti ascoltare probabilmente fra lunedì e martedì, con tanto di spiegazione tecnica e contraddittorio.

Tre calci di rigore trasformati e uno fallito, un'espulsione a favore e una rete arrivata grazie ad una punizione di D'Andrea deviata dalla barriera. L'Italia Under 19 parte alla grande negli Europei di categoria e sconfigge Malta con un netto 4-0. Giovedì sei luglio gli azzurri affronteranno il Portogallo.

Fiocco rosa in casa Kumbulla: il difensore albanese della Roma è diventato papà per la prima volta. Il classe 2000 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le prime foto con la primogenita: "Benvenuta Matilde, la mamma e il papà sono già follemente innamorati di te".