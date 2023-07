Inter, Napoli, Serie A e Wimbledon: le ultimissime

L'Inter e Frattesi sono più vicini che mai. Il club nerazzurro e il Sassuolo hanno trovato un accordo verbale per la cessione del centrocampista romano. L'operazione si potrebbe chiudere nelle prossime ore, vano il tentativo del Milan di inserirsi nella trattativa dopo l'incontro con la società neroverde.

Intervenuto nel corso di "Si gonfia la rete", Giovanni Bia ha parlato dell'interessamento del Napoli per Baniya. Il procuratore del difensore italiano, attualmente in forza al Karagumruk, si è espresso così: "Da quello che so io, il Napoli ha fatto un’offerta per Baniya al Fatih Karagümrük che ha rifiutato perché a queste cifre non si mettono neanche seduti. Non è da escludere che il Napoli rilanci.

Tutto pronto per il primo appuntamento della stagione 2023-24. Con il nuovo calendario della serie A, prenderà il via ufficialmente il nuovo campionato, con il Napoli di Rudi Garcia, chiamato a difendere lo scudetto conquistato sul campo. La cerimonia di compilazione dei calendari di serie A ci sarà domani, mercoledì 5 luglio, a partire dalle ore 12.

Ancora pioggia sull'erba di Wimbledon, dove per il secondo giorno di fila il meteo ha condizionato lo svolgimento dei match validi per il primo turno dello Slam londinese. Tantissimi i match sospesi e tra questi anche il 'derby' italiano tra i due amici Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. opo un primo set equilibrato, vinto al tie-break dal torinese contro il romano tornato in campo a tre settimane dall'infortunio che lo ha costretto a saltare il 'suo' Queen's, è arrivato lo stop e con la pioggia che continuava a cadere gli organizzatori hanno deciso di sospendere anche questo match. Sonego e Berrettini torneranno così in campo domani.