Serie A, Juventus, Ancelotti e tennis: le ultimissime

Alle 12.30 il calendario di Serie A. Primo giorno di Giuntoli in bianconero. Ancelotti ufficiale ct del Brasile. Rinviati tutti i match a Wimbledon per pioggia

ROMA - Grande attesa per il sorteggio dei calendari della Serie A 2023/24. L'orario d'inizio dell'evento è stato cambiato: l'appuntamento è alle 12.30 (non alle 12 come inizialmente comunicato). Come nelle precedenti due stagioni, il calendario sarà asimmetrico tra girone di andata e di ritorno. Alla presentazione del calendario, oltre al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e all'ad Luigi De Siervo, ci saranno anche tre Legends della Serie A: Fabio Cannavaro, Luigi Di Biagio e Alessandro Matri.

Cristiano Giuntoli è arrivato ieri a Torino. Il nuovo dirigente della Juventus ha preso il primo contatto con le strutture del club bianconero a partire dal Training Center, che ovviamente ha visitato, e la sede della Continassa. Primo giorno in bianconero per l'ex Napoli, anche se manca ancora l'annuncio ufficiale che arriverà nei prossimi giorni. Giuntoli e la Juventus continuano a trattare su un contratto pluriennale (quattro o cinque anni), stagioni nelle quali avrà l'obiettivo di riportare il club ai vertici del campionato italiano.

Ora è ufficiale: Carlo Ancelotti sarà il ct del Brasile a partire dal 2024. Il tecnico emiliano rispetterà il suo contratto con il Real Madrid che guiderà nella prossima stagione al termine della quale si siederà sulla panchina della Seleçao che guiderà nella prossima Coppa America in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti. Sarà il quarto straniero ad allenare il Brasile, sessant'anni dopo l'argentino Filipo Nunez, che aveva guidato la Seleçao per una sola partita nel 1965.

E' stata la pioggia la grande protagonista della seconda giornata del torneo di Wimbledon 2023. Dopo circa un'ora di gioco, il maltempo si è accanito sull'All England Lawn Tennis and Croquet Club costringendo gli organizzatori a rinviare la maggior parte degli incontri a oggi e al termine della giornata sono stati pochi i match conclusi. In campo maschile, il numero uno del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz recente vincitore al Queen's di Londra, ha sconfitto 6-0 6-2 7-5 il veterano francese Jeremy Chardy mentre Andy Murray, ha rifilato un perentorio 6-3 6-0 6-1 al connazionale Ryan Peniston. Altro britannico ad andare avanti e' stato Cameron Norrie che con il punteggio di 6-3 4-6 6-1 6-4 ha eliminato il ceco Tomas Machac.