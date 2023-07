Serie A, Napoli, Psg e Wimledon: le ultimissime

Sorteggiato il calendario del campionato '23-24. A Londra in campo tre italiani. De Laurentiis lavora al rinnovo di Osimhen. Ufficiale l'addio di Galtier al club francese

ROMA - Sorteggiato il calendario del campionato di calcio di Sereier A 2023-24 che così come un anno fa è asimettrico. Il primo derby sarà Lazio-Roma, in programma nel week end 11-12 novembre 2023 alla 12ª giornata. Il match di ritorno Roma-Lazio è invece in calendario nel week end del 6-7 aprile 2024, alla 31ª giornata. I primi big match del campionato ci saranno alla terza giornata e saranno Inter-Fiorentina, Napoli-Lazio e Roma-Milan. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024.

Il secondo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, il procuratore di Victor Osimhen, ha confermato l'intenzione delle parti di fare il possibile per trattenere il giocatore a Napoli. La strada è ancora lunga, le distanze notevoli ma l'impegno costante. Il presidente sa benissimo che dopo le partenze di Luciano Spalletti, Cristiano Giuntoli e Kim Min-jae, perdere anche il nigeriano rappresenterebbe un colpo durissimo di assorbire, dal punto di vista tecnico e della credibilità del progetto. Allo stesso tempo l'entourage del giocatore è consapevole di non poter chiedere un ingaggio fuori dalla portata dei parametri del club. Per questo si sta lavorando.

Ufficiale il divorzio tra il Psg e Christophe Galtier. Il club e il tecnico hanno rescisso il contratto al termine di una stagione non facile ma nella quale e' comunque arrivato l'11esimo titolo francese nella storia della societa'. In giornata il Psg dovrebbe ufficializzare l'ingaggio di Luis Enrique come nuovo tecnico. In programma una conferenza stampa alle 14.

Terza giornata di Wimbledon, che Sky Sport trasmette in esclusiva. Si cerca di portare a termine il primo turno e tutti i match cancellati martedì per maltempo con alcune partite anche di secondo turno. Tra queste ultime Sinner-Schwartzman e Musetti-Munar. C'è anche il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con quest'ultimo che parte avanti un set a zero. I due si erano trovati uno contro l'altro sull'erba anche lo scorso giugno, quando il torinese si impose nettamente a Stoccarda. Esordio assoluto nel main draw di Wimbledon anche per Matteo Arnaldi, n.80 ATP, che dovrà vedersela con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.57 del ranking, mai affrontato in carriera.