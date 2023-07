Roma, Lazio, Inter e Psg: le ultimissime

Il Chelsea piomba su Dybala, l'Al Hilal su Milinkovic. Frattesi ha firmato per l'Inter. Il Psg presenta Luis Enrique

ROMA - Sirene inglesi per Paulo Dybala: sulle tracce dell'argentino in forza alla Roma c'è infatti il Chelsea di Pochettino. A far gola soprattutto quella clausola da appena 12 milioni di euro per l'estro che potrebbe essere esercitata e che scade a fine mese. la Roma è certa di convincerlo a restare ma quasi sicuramente al suo rientro dovrà rivedere contratto e stipendio del calciatore.

Nome nuovo nella lunga lista degli obiettivi laziali: si tratta di André Silva , ex attaccante del Milan in forza al Lipsia dal 2021 che ha segnato in due anni 26 reti in 96 partite ed è valutato 15 milioni di euro. Si tratta comunque di un ripiego qualora saltasse Marcos Leonardo. Prosegue senza sosta la trattativa per regalare Berardi a Sarri mentre sul fronte Milinkovic dall'Arabia è arrivata un'offerta choc dell'Al Hilal che propone al giocatore un contratto pluriennale a 15 milioni l'anno ma il serbo preferirebbe restare in Europa e aspetta le mosse della Juventus con cui ha un accordo da tempo.

"E' fatta, è fatta, ha firmato poco fa". L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, intercettato da Sky Sport in casa Inter, conferma che Davide Frattesi sarà un giocatore nerazzurro. "Siamo assolutamente contenti, non è stata una trattativa facile, è stata lunga anche perché c'erano diversi club interessati, ma penso che con l'Inter si sia conclusa nel modo migliore sia per noi che per il giocatore, perché anche lui aveva una preferenza per la società nerazzurra".

Dopo il divorzio con Christophe Galtier, ufficiale da oggi, il Psg ha reso noto il nome del nuovo allenatore: si tratta di Luis Enrique. Lo spagnolo, 53enne, ex tecnico di Roma, Barcellona e della Nazionale iberica, è stato presentato in apertura di una conferenza stampa a Poissy, nel nuovissimo centro sportivo del club della capitale francese. L'appuntamento è slittato via via di circa tre ore, ufficialmente a causa di "un ritardo del volo del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi". Luis Enrique ha firmato fino al 2025. Ascolta le news del pomeriggio